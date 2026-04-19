La gala de eliminación de 'La Granja VIP' terminó con Renato Rossini Jr., fuera del reality. Antes de su eliminación, el team "víboras" encabezado por Samahara Lobatón, se reunió para orar por sus integrantes y por la familia de Renato. Sin embargo, un error de la influencer y la reacción de sus compañeros causó la furia de los cibernautas. ¿Qué pasó?

Samahara Lobatón comete error mientras oraba en ‘La Granja VIP’

Un clip de la transmisión de 'La Granja VIP' se viralizó en las redes sociales mostrando a Samahara Lobatón orando tomada de la mano de Pablo Heredia, Shirley Arica, Patti Lorena y Renato Rossini Jr., aunque todo iba bien, la hija de Melissa Klug sufrió un lapsus que hizo que todos estallaran en risas, tornando un momento serio en un espacio de burlas.

"Señor Jesús. Porque Tú eres grande y misericordioso, Señor Jesús. Derrama tu sangre también, Señor, sobre la mamá de... [se queda pensando] ...se me fue tu nombre... Renato iba a decir... ¡Renata!", dijo Samahara, lo que hizo que todos estallaran en risas y bromas por el error.

Samahara intentó retomar con seriedad, pero todos seguían riendo y la gota que derramó el vaso fue Shirley Arica cuando soltó tremenda lisura: "La cag*", lo que hizo que Lobatón la corrigiera: "No se hablan lisuras cuando se habla la palabra del Señor", dijo continuando con su oración.

"Derrama Tu sangre, Señor, sobre la mamá de Renato, Señor Jesús, sobre sus hermanas, Señor, sobre su padrastro y su padre, Señor Jesús. Tú eres grande y misericordioso y para Ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Valientes somos y valientes vamos a salir de esta casa. Amén", culminó la exchica reality.

Usuarios arremeten contra Samahara Lobatón y miembros del team víboras

La equivocación de Samahara causó revuelo entre los cibernautas, quienes cuestionaron duramente que esta se "burlara" y riera en pleno momento de oración, considerándolo una falta de respeto.