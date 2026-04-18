Magaly Medina sorprendió en su pódcast de YouTube al compartir su experiencia personal sobre la pérdida de peso y los tratamientos seguidos para recuperar su figura.

Magaly Medina revela el controversial método con el que perdió kilos extra en poco tiempo | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly Medina: el podcast - Instagram

Magaly Medina revela el controversial método con el que perdió kilos extra en poco tiempo | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly Medina: el podcast - Instagram

La conductora Magaly Medina sorprendió a su audiencia al compartir una experiencia personal relacionada con su peso durante un episodio de su pódcast en YouTube. En la conversación participó también su doctora estética, Joana Bernedo, con quien habló sobre distintos tratamientos y opciones para perder peso.

Magaly Medina sorprende al contar la controversial forma en que bajó de peso

En medio del diálogo, la popular ‘Urraca’ decidió recordar una etapa de su vida en la que notó un cambio físico que la incomodaba. Fue entonces cuando reveló una historia que, según comentó, solo conocían sus amigos más cercanos y su círculo íntimo.

De acuerdo con su testimonio, en ese momento decidió viajar a Europa en busca de alternativas que le permitieran recuperar su figura en un periodo corto.

“Yo recuerdo mucho y esta es una anécdota que yo no cuento mucho, pero sí mis amigos y mi entorno cercano lo saben. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, fui a España donde una amiga me lleva a un instituto de obesidad porque yo había subido muchísimo más del peso”, contó.

La presentadora explicó que en dicho centro especializado recibió recomendaciones vinculadas a hábitos alimenticios, ejercicio y un tratamiento que formó parte de su proceso para bajar de peso.

“Normalmente yo pesaba 53 kilos, pero estaba pesando 67 kilos, que para mí una persona que está frente a una cámara de televisión era inadmisible porque la cámara te engorda 5 kilos más y me hablan de Saxenda que era un medicamento para los diabéticos. Yo me traje al Perú como para 3 meses y realmente recuperé mi peso”, detalló.

Marisol manda carta notarial a Magaly Medina por críticas sobre su físico

Las recientes declaraciones de Magaly Medina sobre la cantante Marisol, conocida como la ‘Faraona de la cumbia’, no pasaron desapercibidas y terminaron generando un nuevo enfrentamiento mediático. Los comentarios de la conductora sobre la apariencia de la artista, tras el lanzamiento de su videoclip, provocaron una fuerte reacción en redes sociales y en el entorno de la intérprete.

Durante su programa, la presentadora cuestionó el vestuario que Marisol utilizó en la producción musical, señalando que la elección no favorecía su imagen frente a cámaras.

“Porque yo creo que uno se tiene que descubrir cuando uno tiene algo que mostrar. Ella jurará, pues, que tiene buenas piernas. Perfecto, pero luce las piernas, pero con un atuendo donde no se te vea hecho un costal de papas”, expresó Medina, desatando una ola de reacciones.