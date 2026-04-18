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Marisol arremete contra Magaly Medina con carta notarial por comentarios sobre su físico y le da 24 horas para disculparse

La polémica entre Magaly Medina y la cantante Marisol se intensifica, tras la notificación legal de la artista por los comentarios de la conductora sobre su apariencia física.

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    Marisol arremete contra Magaly Medina con carta notarial por comentarios sobre su físico y le da 24 horas para disculparse
    Marisol toma acciones legales contra Magaly Medina | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Marisol arremete contra Magaly Medina con carta notarial por comentarios sobre su físico y le da 24 horas para disculparse

    La polémica entre Magaly Medina y la cantante Marisol ha escalado al ámbito legal. La intérprete decidió remitir una carta notarial a la conductora de televisión luego de los comentarios que, según afirma, recibió sobre su apariencia física. Cansada de las reiteradas críticas, la artista optó por exigir una rectificación pública en un breve plazo.

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    Marisol le da 24 horas a Magaly Medina para rectificarse

    El documento fue revelado durante una reciente edición del programa ‘Amor y Fuego’, donde se mostró el contenido de la comunicación legal enviada por Marisol. En el texto se advierte que la presentadora Magaly Medina tiene 24 horas para ofrecer disculpas por las expresiones que considera ofensivas; de lo contrario, se iniciarán acciones legales en su contra.

    “Es lamentable y denigrante que una mujer discrimine e incite a la discriminación contra otra mujer, por lo que rechazamos tajantemente las declaraciones difamatorias, discriminatorias y que incitan a la discriminación, las cuales fueron ‘cuadrada’, ‘tamal mal envuelto’, ‘costal de papas’ y ‘carnes fofas’”, se puede leer en el documento.

    “En caso de no cumplir con el plazo dado, se procederá a denunciarla por los delitos de difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación, interponiendo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de salvaguardar la imagen de Marisol”, se añade en la carta notarial.

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    ¿Qué dijo Magaly Medina sobre el físico de Marisol?

    La conductora Magaly Medina volvió a generar controversia tras referirse a la cantante Marisol durante la emisión del 9 de abril de su programa. En esa edición, la presentadora comentó la reciente aparición de la artista en un videoclip musical, enfocándose en su vestuario y en cómo lucía frente a cámaras.

    Durante su intervención, Medina inició hablando sobre la libertad que tienen las personas para elegir cómo vestirse. No obstante, segundos después dirigió sus críticas hacia la intérprete, lo que provocó reacciones en el set televisivo.

    En su comentario, la conductora señaló que cada quien puede usar la ropa que desee, sin que la edad o las circunstancias sean un impedimento. Aun así, cuestionó la elección estética que Marisol mostró en la producción audiovisual.

    “Pero Marisol, por Dios, ¿no tiene espejo en su casa la mujer? Salir así en un videoclip. O sea, no es que la ropa sea sexy, no”, expresó la figura de ATV.

    Asimismo, Medina sostuvo que el vestuario debería responder a ciertos criterios visuales cuando se trata de una producción musical, con el objetivo de favorecer la imagen del artista. En esa línea, indicó que el atuendo utilizado por la cantante no ayudaba a resaltar su figura.

    SOBRE EL AUTOR:
    Marisol arremete contra Magaly Medina con carta notarial por comentarios sobre su físico y le da 24 horas para disculparse
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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