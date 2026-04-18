Paolo Guerrero vive un tenso intercambio con un reportero de ' Magaly TV La Firme ' durante una cena con Ana Paula Consorte. El periodista le preguntó sobre rumores de distanciamiento.

Paolo Guerrero 'enfurece' con reportero al ser captado con Ana Paula Consorte | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly TV la firme

Paolo Guerrero 'enfurece' con reportero al ser captado con Ana Paula Consorte | Composición: Wapa / Captura de pantalla Magaly TV la firme

El futbolista Paolo Guerrero protagonizó un momento incómodo luego de ser abordado por un reportero de 'Magaly TV La Firme' mientras compartía una cena con Ana Paula Consorte. El delantero y la modelo brasileña fueron captados en un restaurante sin la compañía de sus hijos, situación que terminó generando un tenso intercambio cuando el periodista intentó consultarle sobre su relación.

Paolo Guerrero estalla al ser abordado por reportero de Magaly Medina

Según las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, el reportero se acercó a la pareja justo cuando ambos se tomaban una fotografía. En ese instante, hizo referencia a las recientes versiones sobre un posible distanciamiento entre el futbolista y la bailarina.

“Han estado distanciados, pues. Con Ana Paula también pues, la foto de la reconciliación, pues”, comentó el enviado del espacio televisivo. La frase no cayó bien en el delantero de la selección peruana, quien reaccionó visiblemente incómodo ante la insinuación.

“No seas cachoso. Me estás faltando el respeto. No te lo acepto. Ojalá lo saquen en el programa completo. Me estás faltando el respeto”, respondió Paolo, mientras en las imágenes se le observa abrazando a la madre de sus hijos.

Previamente, el equipo del programa había registrado a la pareja disfrutando de una cena a solas, días después de que Ana Paula Consorte confirmara públicamente que su relación con el futbolista había llegado a su fin.

Magaly Medina cuestiona reacción de Paolo Guerrero

Tras la difusión del informe, Magaly Medina salió en defensa de su reportero y criticó la reacción del delantero, señalando que los periodistas cumplen con su labor al realizar preguntas, incluso cuando resultan incómodas.

“Cuando no buscamos la bronca, hay gente que nos busca la bronca. A veces mis reporteros van y con solo ver el logo de ‘Magaly TV La Firme’ algunos sacan la rabieta y no tienen control emocional como Paolo Guerrero”, indicó la conductora.

Asimismo, la presentadora recordó que los aspectos personales del futbolista han sido expuestos públicamente en diversas ocasiones, por lo que considera que forman parte del interés mediático.