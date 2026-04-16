El presentador de televisión Federico Salazar volvió a ser tema de conversación luego de pronunciarse públicamente sobre la relación de amistad que mantiene con Érika Manrique, tras las imágenes en las que fue visto visitándola en su departamento y despidiéndose de ella con un abrazo. Frente a la repercusión que generó la escena, el periodista decidió hablar ante cámaras para aclarar la naturaleza del vínculo que los une y responder a las interpretaciones que surgieron.

Federico Salazar saca cara por Érika Manrique

Durante la más reciente emisión de 'Amor y Fuego', el conductor se refirió abiertamente a su relación con Manrique y detalló que su amistad se remonta a muchos años atrás, incluso antes de iniciar su relación con su actual esposa, Katia Condos. En ese contexto, señaló que ella ha sido una persona de confianza para él, especialmente en medio del proceso de separación que atraviesa.

“Que interpreten lo que quieran, yo estoy seguro de lo que hago y de lo que soy. Lo que ha habido ahí es una amistad de muchos años, una amistad de esas que te encuentras o que te hablas con una persona a lo largo de los años, nos conocemos hace más de 30 años. Nos conocemos antes de Katia”, aseguró en un inicio.

El periodista también explicó que, aunque no se trata de un vínculo que se mantenga de manera constante, sí existe una cercanía que se ha mantenido con el tiempo. Asimismo, comentó que en momentos personales difíciles suele apoyarse en personas de su confianza.

“(Sobre su vínculo) fuerte no, pero sí cercana, confidente digamos eventualmente, como te digo nos hemos visto en épocas, pero sí claro. El tema de la separación no es fácil y obviamente, uno busca consejos, apoyo incondicional”, agregó Federico Salazar con una sonrisa en el rostro.

Federico Salazar aclara rumores tras ser visto con Érika Manrique

El periodista y conductor Federico Salazar decidió aclarar públicamente las especulaciones que surgieron luego de ser visto junto a Érika Manrique, en medio del proceso de separación que atraviesa con Katia Condos. Tras la difusión de las imágenes, el comunicador fue interceptado por las cámaras del programa Amor y Fuego, donde respondió a los comentarios que insinuaban una posible relación sentimental con su amiga.

Durante la entrevista, Salazar descartó que su ruptura con Condos esté relacionada con la aparición de una tercera persona y aseguró sentirse tranquilo con su comportamiento. El conductor enfatizó que no existe motivo para cuestionar sus decisiones personales.

“Yo estoy seguro de lo que hago y lo que soy”, expresó al inicio de la entrevista, en respuesta a los comentarios que circularon tras la difusión de imágenes.

Asimismo, explicó que su vínculo con Érika Manrique es una amistad de muchos años, incluso previa a su relación con la actriz. Según detalló, el encuentro que se hizo público estuvo relacionado con conversaciones personales en medio del difícil momento que vive.

“Ella dijo, lo corrigió, lo que hay ahí es una amistad de muchos años... nos conocemos más de treinta años, antes que Katia... eventualmente, obviamente el tema de la separación es un tema que no es fácil y uno busca consejos y apoyo emocional”, declaró.

El conductor también reconoció que la atención mediática sobre su vida privada le ha resultado incómoda, aunque comprende que este tipo de situaciones generen interés público.