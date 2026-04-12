Ethel Pozo se quiebra al exponer doloroso proceso que enfrenta con su hija mayor: "Es peor cada vez"

Ethel Pozo comparte doloroso momento con su hija Doménica, quien vive en España. La presentadora expresa su difícil lucha con las separaciones familiares.

Un momento profundamente emotivo vivió la presentadora Ethel Pozo, quien decidió compartir con sus seguidores una experiencia personal relacionada con su hija mayor, Doménica Montero. La conductora se mostró vulnerable y se sinceró sobre lo difícil que se ha vuelto para ella enfrentar estos momentos.

Ethel Pozo atraviesa doloroso momento con su hija mayor

La presentadora de televisión Ethel Pozo volvió a compartir un momento muy personal con sus seguidores al hablar sobre lo difícil que ha sido separarse nuevamente de su hija mayor, Doménica Montero. La joven se encuentra viviendo en España, país al que viajó para continuar con su formación universitaria.

Ethel Pozo despide a su hija mayor

Mediante sus redes sociales, la conductora contó que Doménica regresó temporalmente al Perú para pasar unos días con su familia. Sin embargo, tras este breve reencuentro, llegó el momento de acompañarla nuevamente al aeropuerto para su retorno a Europa.

La situación removió las emociones de la hija de Gisela Valcárcel, quien reconoció que las despedidas siguen siendo un momento muy duro para ella. “Aún no nos acostumbramos a las despedidas. Dome vino por unos días a estar con nosotros y aunque la hemos disfrutado, besado y abrazado mucho. La despedida inevitablemente es peor cada vez”, contó.

“Es que besar y abrazar a los hijos nunca es suficiente. Te amo, mi amor. Aquí te esperamos siempre”, agregó la conductora de televisión, evidenciando lo complicado que resulta para ella ver partir nuevamente a su hija.

¿Cuánto cuesta estudiar Arquitectura en la Universidad de Navarra donde estudia la hija de Ethel Pozo?

La conductora de televisión Ethel Pozo compartió con sus seguidores detalles del nuevo capítulo académico que inicia su hija mayor, Doménica Montero, en Europa. A través de sus redes sociales, la presentadora de América Hoy publicó imágenes del campus donde la joven continuará su formación profesional.

Según explicó, Doménica logró ingresar a la Universidad de Navarra, institución ubicada en Pamplona, España, donde estudiará la carrera de Arquitectura. La comunicadora reveló que este objetivo representaba un anhelo importante para su hija, quien se preparó durante varios meses para superar el exigente proceso de admisión.

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Universidad de Navarra, la carrera de Arquitectura tiene una duración de cinco años académicos, distribuidos en 10 semestres. El costo anual asciende a 16.400,40 euros, cifra que supera los S/67.000 soles al tipo de cambio aproximado en Perú.