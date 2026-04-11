Jefferson Farfán revela su inesperada fobia en un video compartido por Xiomy Kanashiro, su pareja, generando sorpresa en redes sociales y burlas entre los usuarios.

Jefferson Farfán quedó al descubierto por Xiomy Kanashiro, quien en redes sociales mostró la impensada fobia que sufre el exfutbolista y que dejó sorprendido a más de uno. La novia de la ‘Foquita’ compartió un video inédito donde se pudo ver que el expelotero tiene un gran miedo que no puede controlar.

Exponen el temor de Jefferson Farfán y usuarios se burlan

A través de la cuenta de TikTok, Xiomy Kanashiro compartió un video exhibiendo a Jefferson Farfán mientras conocía a su mascota. “¿Jefferson Farfán le tiene fobia a los perros? Video compartido por Xiomy hace minutos sorprende”, escribió Samuel Suárez de ‘Instarádula’, quien también reposteó el particular material.

En el clip que se hizo viral en la plataforma de videos se pudo ver al empresario muerto de miedo cuando le acercaban a la perrita de nombre ‘Gabanna’. El exfutbolista no pudo ocultar el temor que le daba cargar a la mascota de Xiomy mientras gritaba y huía de ella.

“Me da nervios, así de costadito, echada, claro, pero rápido te lo devuelvo Bebé…¡Noo! ¡Ay me da nervios!”, gritó despavorido alejándose de todos y dejando ver su gran miedo. La bailarina no dudó en reclamarle con fastidio que la cargara, minimizando el sentir de Farfán: “Amor dale, agárrala, no es nada del otro mundo”.

Finalmente, después de varios intentos, Farfán logró sostener por unos segundos a la engreída cachorrita, lo que hizo que todos celebraran: “¡Ya está! Ahora hazle cariñito”, dijo Xiomy, pero esto fue imposible, pues el ’10 de la calle’ solo pudo cargar al animal por poco tiempo.

Los comentarios no se hicieron esperar e incluso, en uno de ellos Kanashiro aseguró que no solo le temía a los perros, sino también a los gatos. “Ah, pero si fuera un gato…”, a lo que Xiomy Kanashiro respondió: “Peor”, dejando en claro que el temor del exfutbolista se intensificaría ante los felinos domesticados.

No obstante, este miedo habría sido superado, pues una de sus seguidoras le preguntó: “¿Cómo va en la actualidad?” y Xiomy le respondió mostrando la interacción que ahora Farfán tiene con la mascota, dándole de comer y acariciándola.

Poder Judicial fija pensión provisional para hija de Jefferson Farfán

El conflicto legal entre la modelo Darinka Ramírez y el exfutbolista Jefferson Farfán continúa avanzando en el Poder Judicial. En el marco de una demanda por pensión de alimentos presentada a favor de la hija que tienen en común, un juzgado resolvió establecer un monto provisional que el exseleccionado nacional deberá cumplir mientras se desarrolla el proceso.

La justicia peruana emitió una resolución favorable para Ramírez en el proceso de alimentos contra Farfán. Aunque la modelo solicitó una pensión mensual de 14.000 soles, el magistrado determinó otorgar una asignación anticipada de 7.000 soles para la manutención de la menor.

Según explicó Wilmer Arica, abogado de la demandante, el caso fue admitido en el Juzgado de Paz Letrado, instancia que dispuso que el exfutbolista realice este pago de manera mensual y adelantada mientras continúe el proceso judicial entre ambas partes.