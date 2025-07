"He estado a punto de que las lágrimas me salten por los ojos de solo ver la indiferencia con que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser, porque siento que soy la única que se carga con todo el peso del rating y la competencia en mis hombros, eso me hace a llorar", dijo.

"No tengo tolerancia al fracaso, es algo que los psicólogos y psiquiatras ya descubrieron de mí, no me gusta fracasar, además en lo que yo me empeño y sé que hago bien, tiene que irme bien, ¿por qué me va ir mal? Si me molesta la indiferencia que logro al costado, yo pareciera que soy la única que tiene ganas de competir a veces (...) Me voy a retirar", comentó entre risas.