Una conversación familiar entre Magaly Medina y su hermana Mariela terminó revelando la verdadera personalidad de la conductora. Durante su charla en su podcast, Mariela Medina expuso el carácter controlador de su hermana. La periodista no se quedó callada y defendió su estilo de vida.

Mariela Medina enfrenta a su hermana Magaly y revela su lado más controlador

Mariela Medina no dudó en confrontar a su hermana Magaly Medina con una gran verdad sobre lo que pensaba de ella al querer tener el control de todo. “A ti siempre te gusta un poco como que tener el control de todo. Te hace pensar que, si tú no estás interviniendo en algo, eso salga mal”, comentó sobre su hermana.

Posteriormente, esta agregó asegurando que la conductora acostumbra a querer tener el control de todo y dirigir a todos, desde sus empleados, hasta su familia: “Tú no sueltas, eso te estresa, tienes que soltar (…) tú quieres también dirigir a todo el mundo, ya te he visto, tienes la agenda de todos, tú manejas todo”.

“Dime, ¿Qué pasaría si un día dices: ‘¿Sabes qué, ya me cansé, ya no más estrés, no tengo por qué hacerlo, no tengo cinco hijos chicos que están por ingresar a la universidad, dejo todo? Vivo tranquila, nada de canal, nada de podcast, viajo por el mundo’ ¿Tú te ves alguna vez así estando libre?”, preguntó Mariela.

La presentadora de ATV se negó rotundamente a llevar una vida como esta: “No, no porque siempre me ha faltado, he tomado años sabáticos, cuando me dieron año sabático a la fuerza en Latina, me puse a viajar, qué rico, lindo, precioso, pero después comencé a extrañar la adrenalina porque lo que yo sé hacer es esto, entretener”.

Magaly Medina defiende su forma de ser

La conductora de 'Magaly TV, la firme', dejó en claro que se define a sí misma como "perfeccionista" y explicó la razón por la que le exige a sus trabajadores.

“Yo soy perfeccionista, que es diferente. Creo que cada persona que viene a trabajar conmigo sabe que tienes que estar en un programa competitivo, si no vienes con 100 canciones mínimo para que yo de ahí coja una en la noche para poder entrar con mi programa, si me traes las 10 canciones que he usado en los últimos meses de los últimos años, ¿Qué esperas que te diga? No soy fácil de complacer, lo sé”, se justificó Magaly.