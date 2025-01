Magaly Medina estrenó un nuevo episodio de su podcast junto a su hermana Mariela Medina. La conductora de espectáculos sorprendió al hablar de su relación con su esposo Alfredo Zambrano , pero no detalles íntimos, sino sobre cómo divide sus gastos con el notario cuando estos deciden viajar. ¿Qué dijo? Te contamos.

“Cuando viajo con mi marido, él me da una tarjeta para que yo pague, porque él odia pagar en los hoteles, en los tours, simplemente no le gusta hacerlo”, comenzó contando. Y es que Alfredo Zambrano le suele entregar su tarjeta y dinero en efectivo para que ella misma pague los gastos de transporte, restaurantes, entre otros.

“En un súper restaurante, él paga con tarjeta y asume esos gastos, pero en cuanto a los gastos pequeños, yo soy la que abro la billetera, aunque en realidad es su plata, no la mía”, comentó entre risas. La popular ‘Urraca’ también se mostró en contra del famoso “50/50” en las relaciones.

“A mí no me vengan con esas taradeces, yo soy a la antigua. Yo con una amiga puedo pagar 50/50. Cuando era soltera e iba con mis amigos a almorzar, siempre pagaba mi parte o la cuenta completa porque mi papá enseñó: ‘Boca que come, ya sabes lo que paga’”, afirmó.