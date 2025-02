“Padre es el que está, el que te mantiene, el que te da amor, el que te llama, te escribe a ver cómo estás. Sebastián no está, no aparece, es un padre que no está desde el día uno. Nunca le dio cariño, nunca le dijo te quiero, te amo, nada”, comentó lamentando la situación que atraviesa.

La mujer contó que los desaires de Sebastián iniciaron desde su embarazo. “Cuando quedé embarazada, Sebastián se fue con otra chica, desapareció, se fue a jugar a Colombia. Su pareja que estaba en ese momento me mandaba audios que lo abortara, que ese hijo no lo iba a querer”, fue parte del crudo testimonio de Ivanna.

“Económicamente, actual me pasa para que te hagas una idea, me han dicho son 600 soles. Me empezó a pasar 2500 pesos, que son alrededor de 50$ a los dos años. En el último arreglo con su abogado él me dijo que no me podía pasar más, dado que tiene tantos hijos”, sostuvo.