Yahaira Plasencia finalmente rompió el silencio sobre la supuesta relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro . Lejos de la polémica, la cantante sorprendió al dar una respuesta sobre la nueva pareja luego de que estos fuesen captados besándose en una discoteca. ¿Qué dijo la salsera y ex del empresario? Te contamos.

La cantante Yahaira Plasencia rompió su silencio al ser consultada sobre el beso que hubo entre su expareja Jefferson Farfán con la bailarina Xiomy Kanashiro . La ‘Patrona’ no se guardó nada y fue sincera con su reacción ante las cámaras del programa de Willax TV.

“¿Qué te puedo decir? Yo no tengo nada que ver ahí, eso es de dos personas, yo no tengo nada que ver ahí. Que vivan su amor, que vivan su vida, creo que uno cuando encuentra el amor tiene que vivir, tiene que aprovecharlo”, comenzó diciendo dejando en claro que su romance con Farfán está en el pasado.

“Yo les deseo todo lo mejor a ellos. (Hacen bonita pareja) Por supuesto. No es mi vida, no me interesa, dejen de molestar, déjenlos en paz, que vivan su amor, que vivan su vida”, precisó la cantante.