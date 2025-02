Se van acabando las vacaciones y el inicio del año escolar 2025 está más cerca. Muchos padres aún no conocen la fecha oficial del regreso a clases , sobre todo porque muchos envían a sus hijos a colegios privados. Por ello, te contamos a detalle lo que ha informado el Ministerio de Educación (Minedu).

No obstante, esto no pasa con los colegios privados y parroquiales, ya que tienen la libertad de establecer su propio calendario académico y de actividades, de acuerdo al criterio y las necesidades de los escolares. Es por ello, que se sugiere a los padres de familia estar al tanto de las informaciones que puedan lanzar los colegios donde están matriculados sus hijos con el objetivo de no perder el inicio de clases.