El malestar de Gutarra surgió tras enterarse de que su esposo coincidió con Portocarrero durante la grabación de una entrevista, situación que aparentemente desconocía. “La falta de respeto que ellos me están haciendo a mí“, comentó para el programa ‘América Hoy’.

En medio de esta tensión, la ‘Ñañita’ decidió enfocarse en sí misma y escribió: “Obsesiónate contigo misma. Con tu crecimiento. Con tu poder, con tu paz”. También añadió: “Deja de poner tu energía en personas o situaciones que no la merecen. No estás aquí para mendigar atención, amor o validación. Estás aquí para evolucionar, para construir, para liderarte (…) Sé tu propio proyecto. Sé tu inversión más importante”.

Por su parte, Dilbert Aguilar restó importancia al enojo de su esposa y aclaró que mantiene una relación cordial con Portocarrero. En declaraciones recientes, señaló: “La pasamos súper chévere, como siempre, como en todos los pódcast que he estado me tratan con cariño y voy a cualquier pódcast que me inviten, soy artista y voy a donde sea (…) Pero por qué tendría que haber problema? ¿Qué de malo estoy haciendo yo?”.