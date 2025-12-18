¡Alerta máxima! Senamhi activa ROJA en Lima y 11 regiones del Perú: lo que podría ocurrir desde este sábado

Senamhi activó alerta roja por incremento extremo de temperaturas en la sierra del Perú. Conoce fechas, regiones afectadas y recomendaciones.

El calor volverá a sentirse con fuerza en varias regiones del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó el Aviso N.° 452 en nivel rojo ante un evento climático que elevará de manera significativa la temperatura diurna en la sierra peruana durante el fin de semana previo a Navidad.

Según el organismo técnico, este fenómeno se presentará desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de diciembre de 2025, con una duración total de 61 horas, y estará acompañado de condiciones que incrementan los riesgos para la salud, como alta radiación ultravioleta y vientos intensos.

Alerta roja por calor extremo: ¿cuándo inicia y hasta cuándo se extiende?

De acuerdo con el comunicado oficial, el incremento de la temperatura comenzará el sábado 20 de diciembre a las 10:00 a. m. y se prolongará hasta el lunes 22 de diciembre a las 11:59 p. m. Durante este periodo se mantendrán activos los niveles de peligro amarillo, naranja y rojo, siendo este último el de mayor severidad.

El Senamhi advirtió que se trata de “fenómenos meteorológicos peligrosos”, por lo que exhortó a la población a seguir de cerca la evolución de las condiciones climáticas y atender las recomendaciones de las autoridades.

Estas serán las temperaturas máximas previstas en la sierra

Para el inicio del evento, el sábado 20 de diciembre, el pronóstico del Senamhi detalla los siguientes rangos de temperatura máxima:

Sierra norte: entre 19 °C y 35 °C

Sierra centro: entre 13 °C y 29 °C

Sierra sur: entre 17 °C y 29 °C

El organismo no descarta que estas cifras se mantengan o incluso se intensifiquen durante los días domingo 21 y lunes 22, especialmente en zonas donde la nubosidad sea mínima durante el mediodía.

Radiación UV y ráfagas de viento elevan el nivel de riesgo

Uno de los factores más preocupantes del aviso es la escasa nubosidad, que favorecerá una exposición elevada a la radiación ultravioleta, considerada peligrosa para personas que realizan actividades al aire libre.

Además, se esperan ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, sobre todo en horas de la tarde, lo que podría provocar levantamiento de polvo, reducción de la visibilidad y molestias respiratorias en algunas localidades.

Regiones que podrían verse afectadas por el evento

El Aviso N.° 452 señala que los departamentos con mayor probabilidad de impacto son: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura.

En estas zonas se recomienda extremar precauciones, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Recomendaciones clave ante la alerta roja del Senamhi

Frente a este escenario, el Senamhi exhorta a la población a:

Mantenerse informada a través de canales oficiales

Seguir las indicaciones de las autoridades locales

Evitar la exposición directa al sol en horas críticas

Usar bloqueador solar, gorros y ropa ligera

Hidratarse constantemente