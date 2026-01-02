Academia IPD abre preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

La Academia IPD ofrece 26 disciplinas para niñas, niños y adolescentes, como fútbol, baloncesto, atletismo y boxeo. LINK DE INSCRIPCIÓN en la nota.

La Academia IPD 2026 Inicia su proceso de inscripción el 2 de enero para Lima y regiones. | Composición Wapa.pe

La Academia IPD 2026 Inicia su proceso de inscripción el 2 de enero para Lima y regiones. | Composición Wapa.pe

El inicio de 2026 inspira nuevas metas, y promover actividades saludables para niñas, niños y adolescentes es una prioridad. El deporte se presenta como una herramienta clave para fomentar hábitos positivos, disciplina y valores desde temprana edad.

Con el fin de ampliar el acceso a la actividad física y contribuir a la formación integral de la juventud peruana, el Estado impulsa cada verano programas deportivos gratuitos que llegan a más regiones, ofreciendo oportunidades a miles de familias que no podrían acceder a talleres especializados.

LINK DE PREINSCRIPCIÓN a los talleres de verano 2026 del IPD

El IPD anunció que la etapa de preinscripción del Programa Academia IPD se llevará a cabo del jueves 2 al lunes 5 de enero. Los interesados podrán seleccionar la sede y la disciplina deportiva de su preferencia, además de seguir los pasos para completar la matrícula, que incluyen la descarga, llenado y presentación de los documentos requeridos.

La validación de estos requisitos se realizará del 6 al 8 de enero y los resultados se notificarán por correo electrónico. A través de su página web, la Academia publicó el enlace para la modalidad de inscripción virtual (LINK AQUÍ) o también se puede obtener información directa a través de la página del Instituto Peruano del Deporte.

¿Cuándo inician las clases y qué talleres hay?

Las clases de la Academia IPD iniciarán el 9 de enero en Lima y el 15 en las regiones, asegurando una implementación progresiva. Este verano se ofrecerán 26 disciplinas deportivas, como ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, boxeo, karate, gimnasia, rugby, taekwondo, paratletismo y voleibol.

El programa busca desarrollar habilidades técnicas y motrices en niñas, niños y adolescentes, descubrir talentos con proyección a la alta competencia y fomentar la masificación del deporte y la recreación, siempre bajo la guía de entrenadores calificados y en instalaciones adecuadas.

¿Dónde se realizan los talleres?

Los talleres se desarrollarán en los Complejos Regionales del Deporte (CRD) y en distintas sedes del IPD a nivel nacional, todas equipadas con la infraestructura necesaria para la práctica segura de cada disciplina.