El Parque de las Leyendas ofrecerá ingreso gratuito durante todo enero de 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa . Conoce quiénes acceden al beneficio y qué actividades estarán disponibles.

El Parque de las Leyendas sorprendió a sus visitantes al confirmar que enero de 2026 será un mes de ingreso libre en sus dos sedes: San Miguel y Huachipa. La iniciativa contempla tanto el acceso a las instalaciones como la participación en las actividades especiales programadas, como parte de las acciones para iniciar el año con propuestas inclusivas y educativas.

Durante todo el primer mes del 2026, el público podrá disfrutar sin costo de recorridos guiados, talleres temáticos y celebraciones culturales impulsadas por el emblemático zoológico. Además, los guías oficiales de turismo también estarán exonerados del pago de entrada, siempre que presenten su credencial vigente emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

¿Quiénes tienen pase libre al Parque de las Leyendas durante enero de 2026?

A este beneficio se suman los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, quienes podrán ingresar gratuitamente acreditando la documentación correspondiente. Este grupo tendrá acceso a diversas actividades, entre ellas exhibiciones culturales, talleres de tradiciones peruanas y muestras especiales de nacimientos, preparadas especialmente para la temporada.

Para conocer más detalles sobre horarios, programación educativa y eventos especiales, el Parque de las Leyendas recomienda consultar sus canales oficiales y plataformas digitales, donde se actualiza constantemente la información dirigida a familias, escolares y público en general.

Precios para ingresar al Parque de las Leyendas

El zoológico mantiene tarifas regulares para el resto del año en sus sedes de Lima. Estos precios aplican todos los días, incluidos fines de semana y feriados, y permiten el acceso a las áreas principales del recinto y sus servicios habituales.

Entrada general (personas de 13 años a más): S/ 15.00

Niños (de 3 a 12 años): S/ 8.00

Adultos mayores (60 años o más): S/ 4.00

Personas con discapacidad: Ingreso gratuito presentando carnet Conadis y con un acompañante.