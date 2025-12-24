Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios

El Parque de las Leyendas ofrecerá ingreso gratuito durante todo enero de 2026 en sus sedes de San Miguel y Huachipa. Conoce quiénes acceden al beneficio y qué actividades estarán disponibles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios
    Se podrá ingresar gratis al Parque de las Leyendas todo enero del 2026. Conoce quienes son los beneficiados.
    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios

    El Parque de las Leyendas sorprendió a sus visitantes al confirmar que enero de 2026 será un mes de ingreso libre en sus dos sedes: San Miguel y Huachipa. La iniciativa contempla tanto el acceso a las instalaciones como la participación en las actividades especiales programadas, como parte de las acciones para iniciar el año con propuestas inclusivas y educativas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Senamhi lanza ALERTA ROJA por AIRE TÓXICO en Navidad: Estos son los distritos de Lima que serán afectados

    Durante todo el primer mes del 2026, el público podrá disfrutar sin costo de recorridos guiados, talleres temáticos y celebraciones culturales impulsadas por el emblemático zoológico. Además, los guías oficiales de turismo también estarán exonerados del pago de entrada, siempre que presenten su credencial vigente emitida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

    ¿Quiénes tienen pase libre al Parque de las Leyendas durante enero de 2026?

    A este beneficio se suman los veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, quienes podrán ingresar gratuitamente acreditando la documentación correspondiente. Este grupo tendrá acceso a diversas actividades, entre ellas exhibiciones culturales, talleres de tradiciones peruanas y muestras especiales de nacimientos, preparadas especialmente para la temporada.

    Los pinguinos son parte de los animales que puedes visitar en el Parque de las Leyendas.
    Los pinguinos son parte de los animales que puedes visitar en el Parque de las Leyendas.

    Para conocer más detalles sobre horarios, programación educativa y eventos especiales, el Parque de las Leyendas recomienda consultar sus canales oficiales y plataformas digitales, donde se actualiza constantemente la información dirigida a familias, escolares y público en general.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: ¿Cerrado o abierto? Los horarios de malls y supermercados que debes saber antes del 24 y 25

    Precios para ingresar al Parque de las Leyendas

    El zoológico mantiene tarifas regulares para el resto del año en sus sedes de Lima. Estos precios aplican todos los días, incluidos fines de semana y feriados, y permiten el acceso a las áreas principales del recinto y sus servicios habituales.

    • Entrada general (personas de 13 años a más): S/ 15.00
    • Niños (de 3 a 12 años): S/ 8.00
    • Adultos mayores (60 años o más): S/ 4.00
    • Personas con discapacidad: Ingreso gratuito presentando carnet Conadis y con un acompañante.

    Es de gran importancia el presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) para validar la edad y el tipo de entrada al parque.

    SOBRE EL AUTOR:
    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: estos son los beneficiarios
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

    La IA lo DECRETÓ: Las 5 carreras universitarias que nadie debería estudiar el 2026 porque no tendrían trabajo

    Senamhi lanza ALERTA ROJA por AIRE TÓXICO en Navidad: Estos son los distritos de Lima que serán afectados

    Madre critica entrega de juguetes en chocolatada de Ate y desata polémica en redes: "Mejor me hubiera ido al centro con S/2"

    ES OFICIAL | BONOS de S/450 y S/1.000 se pagan este diciembre y ellos son los TRABAJADORES BENEFICIADOS

    Lo más vistos en Ocio

    Heredero de Alan García, Danton y su costosa carrera que impacta a todos: ¿Siguió el legado de su padre?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;