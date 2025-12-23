¿Cerrado o abierto? Los horarios de malls y supermercados que debes saber antes del 24 y 25

¿Cerrado o abierto? Los horarios de malls y supermercados que debes saber antes del 24 y 25Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Con la llegada de la Navidad, muchas personas en Perú ajustan su agenda entre compras de última hora, encuentros familiares y salidas a restaurantes. En ese contexto, surge una duda clave cada año: ¿los centros comerciales y supermercados atenderán el 24 y 25 de diciembre?
En esta nota te explicamos qué establecimientos abrirán sus puertas, cuáles suspenderán atención y cómo serán los horarios especiales durante las fiestas navideñas.
LEE MÁS: ¡A horas de Navidad! Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 24 de diciembre: conoce todos los distritos afectados
Horario de atención de supermercados por 24 y 25 de diciembre
Wong
- El 24 de diciembre atenderán de 7.00 a. m. a 10.00 p. m
- El 25 de diciembre no habrá atención
Metro
- El 24 de diciembre atenderán de 7.00 a. m. a 10.00 p. m
- El 25 de diciembre no habrá atención
Tottus
- El martes 23 atenderán de 9.00 a.m. a 11.00 p. m.
- El miércoles 24 de 9.00 a. m. a 8.30 p. m.
- El jueves 25 no habrá atención
Tiendas Mass
- Del 24 al 31 de diciembre atenderán de 7.00 a. m. a 9.00 p. m.
- El 25 de diciembre atenderán de 12.00 a. m. a 8.00 p. m.
- El 1 de enero no habrá atención.
Plaza Vea
- Miércoles 24 de diciembre: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Jueves 25 de diciembre: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
NO TE PIERDAS: ATENCIÓN | Pensión 65 suma nuevos inscritos: revisa si estás en la lista para cobrar S/350
Horario de centros comerciales por 24 y 25 de diciembre
Plaza San Miguel
- Del 1 al 14, y del 26 al 30 de diciembre, de 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
- Del 15 al 23 de diciembre de 10.00 a. m. a 11.00 p. m.
- El 24 y 31 de diciembre de 10.00 a. m. a 8.00 p. m.