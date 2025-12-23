Wapa.pe
LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

¿Cerrado o abierto? Los horarios de malls y supermercados que debes saber antes del 24 y 25

La Navidad se acerca y muchos peruanos se preguntan si los malls y supermercados en Perú tendrán atención normal o tendrán horario especial por 24 y 25 de diciembre.

    ¿Cerrado o abierto? Los horarios de malls y supermercados que debes saber antes del 24 y 25
    Conoce los horarios de los centros comerciales. | Composición Wapa
    ¿Cerrado o abierto? Los horarios de malls y supermercados que debes saber antes del 24 y 25

    Con la llegada de la Navidad, muchas personas en Perú ajustan su agenda entre compras de última hora, encuentros familiares y salidas a restaurantes. En ese contexto, surge una duda clave cada año: ¿los centros comerciales y supermercados atenderán el 24 y 25 de diciembre?

    En esta nota te explicamos qué establecimientos abrirán sus puertas, cuáles suspenderán atención y cómo serán los horarios especiales durante las fiestas navideñas.

    Horario de atención de supermercados por 24 y 25 de diciembre

    Wong

    • El 24 de diciembre atenderán de 7.00 a. m. a 10.00 p. m
    • El 25 de diciembre no habrá atención

    Metro

    • El 24 de diciembre atenderán de 7.00 a. m. a 10.00 p. m
    • El 25 de diciembre no habrá atención

    Tottus

    • El martes 23 atenderán de 9.00 a.m. a 11.00 p. m.
    • El miércoles 24 de 9.00 a. m. a 8.30 p. m.
    • El jueves 25 no habrá atención

    Tiendas Mass

    • Del 24 al 31 de diciembre atenderán de 7.00 a. m. a 9.00 p. m.
    • El 25 de diciembre atenderán de 12.00 a. m. a 8.00 p. m.
    • El 1 de enero no habrá atención.

    Plaza Vea

    • Miércoles 24 de diciembre: 8.00 a. m. a 10.00 p. m.
    • Jueves 25 de diciembre: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
    Horario de centros comerciales por 24 y 25 de diciembre

    Plaza San Miguel

    • Del 1 al 14, y del 26 al 30 de diciembre, de 10.00 a. m. a 10.00 p. m.
    • Del 15 al 23 de diciembre de 10.00 a. m. a 11.00 p. m.
    • El 24 y 31 de diciembre de 10.00 a. m. a 8.00 p. m.
    ;