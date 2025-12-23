¡A horas de Navidad! Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 24 de diciembre: conoce todos los distritos afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Sedapal informó que este miércoles 24 de diciembre, a pocas horas de celebrarse la Navidad, se realizará un corte de agua temporal y parcial del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana.
La medida responde a trabajos de mantenimiento programados con el fin de garantizar la calidad del suministro. La suspensión se dará desde el mediodía hasta las 8:00 p. m., por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones.
Corte de agua en Carabayllo este 24 de diciembre
Según el comunicado oficial emitido por Sedapal, la restricción del servicio afectará puntualmente al Sector 379 del distrito de Carabayllo, incluyendo diversas urbanizaciones, asociaciones y centros poblados.
- C. P. La Molina de San Diego
- C. P. San Pedro
- H. U. Boulevard de San Antonio de Carabayllo
- P. V. Las Flores de Carabayllo
- P. V. Los Ficus
- P. V. Santa María Santa Inés
- Urb. San Antonio de Carabayllo (sectores 3, 4 y 7)
- Asoc. Viv. San Francisco
- APV. San Pedro de Carabayllo
- Asoc. Prop. Santa Rosa de Lima
- Asoc. Viv. 5 de Enero San Pedro de Carabayllo
- Asoc. Viv. Las Brisas de Carabayllo
- Comité Vecinal 01 Las Brisas de Carabayllo
La empresa estatal explicó que la suspensión del servicio se debe a labores de limpieza del reservorio, una medida preventiva orientada a proteger la salud de la población y asegurar la calidad del agua potable en Lima.
De acuerdo con el cronograma anunciado por Sedapal, las labores se iniciarán a las 12:00 del mediodía del miércoles y el servicio será restablecido alrededor de las 8:00 p. m. de la misma jornada.
Recomendaciones durante la suspensión del servicio
- Guarda suficiente agua en envases limpios para cubrir necesidades básicas como hidratación, higiene y preparación de alimentos durante el lapso del corte.
- Conserva una reserva adicional para actividades esenciales como el lavado de manos, aseo personal y limpieza del hogar.
- Procura llenar cisternas, tanques y otros depósitos antes de que comience la interrupción.
- Administra el consumo de manera moderada, destinándolo solo a lo indispensable para que las reservas duren hasta la reposición del servicio.
- Verifica que todos los grifos queden cerrados después de almacenar agua para evitar fugas cuando el suministro regrese.
- Mantén tapados todos los contenedores para evitar la aparición de insectos como mosquitos.
- Evita actividades de alto consumo de agua, como lavar ropa o regar jardines, mientras dure el corte programado.
- Considera adquirir agua embotellada si en tu hogar viven personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.
- Aprovecha el tiempo previo para limpiar tanques y depósitos, asegurando que el agua almacenada se mantenga en buen estado.
- Mantente al tanto de los avisos de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora prevista de restablecimiento del servicio.