Sedapal anunció que el corte de agua afectará a varios sectores de Lima este 24 de diciembre, por lo que recomienda tomar previsiones ante la suspensión del servicio.

Sedapal anuncia corte de agua este 24 de diciembre: conoce los distritos y horarios

Sedapal informó que este miércoles 24 de diciembre, a pocas horas de celebrarse la Navidad, se realizará un corte de agua temporal y parcial del servicio de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana.

La medida responde a trabajos de mantenimiento programados con el fin de garantizar la calidad del suministro. La suspensión se dará desde el mediodía hasta las 8:00 p. m., por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones.

Corte de agua en Carabayllo este 24 de diciembre

Según el comunicado oficial emitido por Sedapal, la restricción del servicio afectará puntualmente al Sector 379 del distrito de Carabayllo, incluyendo diversas urbanizaciones, asociaciones y centros poblados.

C. P. La Molina de San Diego

C. P. San Pedro

H. U. Boulevard de San Antonio de Carabayllo

P. V. Las Flores de Carabayllo

P. V. Los Ficus

P. V. Santa María Santa Inés

Urb. San Antonio de Carabayllo (sectores 3, 4 y 7)

Asoc. Viv. San Francisco

APV. San Pedro de Carabayllo

Asoc. Prop. Santa Rosa de Lima

Asoc. Viv. 5 de Enero San Pedro de Carabayllo

Asoc. Viv. Las Brisas de Carabayllo

Comité Vecinal 01 Las Brisas de Carabayllo

La empresa estatal explicó que la suspensión del servicio se debe a labores de limpieza del reservorio, una medida preventiva orientada a proteger la salud de la población y asegurar la calidad del agua potable en Lima.

De acuerdo con el cronograma anunciado por Sedapal, las labores se iniciarán a las 12:00 del mediodía del miércoles y el servicio será restablecido alrededor de las 8:00 p. m. de la misma jornada.

Recomendaciones durante la suspensión del servicio