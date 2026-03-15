Ignorar esta regla establecida en el Reglamento Nacional de Tránsito puede resultar en multas significativas y afectar el historial de manejo.

Multa de S/660 para conductores en Perú: la infracción que muchos siguen cometiendo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

Multa de S/660 para conductores en Perú: la infracción que muchos siguen cometiendo | Composición: Wapa Captura de pantalla - Andina

Un pequeño descuido al volante podría terminar en una fuerte sanción económica. El Reglamento Nacional de Tránsito establece obligaciones claras para los conductores, y una de ellas suele ser ignorada por muchos. No cumplir con esta norma podría generar una multa considerable y afectar el historial de manejo.

¿Cuál es la infracción por la que pueden sancionar a conductores?

Un reciente incidente registrado en el distrito de Chorrillos volvió a poner en debate el respeto a los vehículos de emergencia. Un camión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se dirigía a atender una emergencia en Villa El Salvador cuando un auto particular se cruzó en su trayectoria al realizar un giro prohibido en la avenida Paseo de la República.

Aunque el hecho no dejó personas heridas, la situación encendió las alarmas sobre el incumplimiento de una regla fundamental del Reglamento Nacional de Tránsito: ceder el paso a unidades de emergencia cuando se desplazan con sirenas y señales activadas.

La normativa indica que, al advertir estas señales auditivas y visuales, los conductores deben desplazarse hacia el carril derecho y reducir la velocidad o detener su vehículo para permitir el paso.

'Al escuchar y ver las señales, el conductor deberá ubicar al vehículo que conduce en el carril derecho de la vía, y detener o disminuir la marcha; en las intersecciones, detener la marcha', se lee en el reglamento oficial.

Artículo 185 reglamento

La sanción que enfrentan los conductores que no respeten esta norma

No facilitar el paso a vehículos de emergencia, como unidades de bomberos, ambulancias o patrulleros, constituye una infracción considerada como muy grave por las autoridades de tránsito.