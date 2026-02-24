El Jurado Nacional de Elecciones permite a los ciudadanos consultar en línea si tienen multas electorales pendientes y cómo regularizarlas fácilmente.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha habilitado una plataforma digital que permite a los ciudadanos verificar de forma ágil y sencilla si registran multas electorales pendientes.

Para ello, los usuarios pueden acceder al portal oficial multas.jne.gob.pe y revisar su estado.

¿Cómo saber si tengo una multa electoral?

Para efectuar la consulta, el elector debe seguir estos pasos:

Ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Completar el captcha de verificación. Aceptar los términos y condiciones. Hacer clic en la opción consultar.

Si el sistema muestra alguna multa, el JNE aconseja regularizar el pago, ya sea de manera presencial o virtual, a fin de evitar posibles restricciones de carácter civil o notarial.

¿Qué es una multa electoral?

Se trata de una sanción económica aplicada a los ciudadanos que no cumplieron con su obligación de votar o que no asistieron, se negaron o incumplieron su función como miembros de mesa, ya sea en condición de titulares o suplentes.

Montos de las multas

Las sanciones se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la infracción:

Omisión al sufragio: 2 % de la UIT → S/ 99.00

Omisión a la función de miembro de mesa: 5 % de la UIT → S/ 247.50

(Valor de la UIT 2023: S/ 4.950; Resolución N.° 3222-2018-JNE)

¿Cómo regularizar una multa?

En caso de registrar una sanción, el JNE recomienda: