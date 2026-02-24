Elecciones 2026: ¿Cómo saber si tengo una multa electoral?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha habilitado una plataforma digital que permite a los ciudadanos verificar de forma ágil y sencilla si registran multas electorales pendientes.
Para ello, los usuarios pueden acceder al portal oficial multas.jne.gob.pe y revisar su estado.
¿Cómo saber si tengo una multa electoral?
Para efectuar la consulta, el elector debe seguir estos pasos:
- Ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Completar el captcha de verificación.
- Aceptar los términos y condiciones.
- Hacer clic en la opción consultar.
Si el sistema muestra alguna multa, el JNE aconseja regularizar el pago, ya sea de manera presencial o virtual, a fin de evitar posibles restricciones de carácter civil o notarial.
¿Qué es una multa electoral?
Se trata de una sanción económica aplicada a los ciudadanos que no cumplieron con su obligación de votar o que no asistieron, se negaron o incumplieron su función como miembros de mesa, ya sea en condición de titulares o suplentes.
Montos de las multas
Las sanciones se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la infracción:
- Omisión al sufragio: 2 % de la UIT → S/ 99.00
- Omisión a la función de miembro de mesa: 5 % de la UIT → S/ 247.50
(Valor de la UIT 2023: S/ 4.950; Resolución N.° 3222-2018-JNE)
¿Cómo regularizar una multa?
En caso de registrar una sanción, el JNE recomienda:
- Cancelar la multa dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución.
- Presentar un recurso de reconsideración o apelación si se considera que la multa fue impuesta de manera indebida.
- Solicitar una dispensa o justificación electoral, siempre que exista un motivo válido que explique la inasistencia al sufragio o a la mesa de votación.