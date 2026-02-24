Wapa.pe
Elecciones 2026: ¿Cómo saber si tengo una multa electoral?

El Jurado Nacional de Elecciones permite a los ciudadanos consultar en línea si tienen multas electorales pendientes y cómo regularizarlas fácilmente.

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha habilitado una plataforma digital que permite a los ciudadanos verificar de forma ágil y sencilla si registran multas electorales pendientes.

    Para ello, los usuarios pueden acceder al portal oficial multas.jne.gob.pe y revisar su estado.

    ¿Cómo saber si tengo una multa electoral?

    Para efectuar la consulta, el elector debe seguir estos pasos:

    1. Ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
    2. Completar el captcha de verificación.
    3. Aceptar los términos y condiciones.
    4. Hacer clic en la opción consultar.

    Si el sistema muestra alguna multa, el JNE aconseja regularizar el pago, ya sea de manera presencial o virtual, a fin de evitar posibles restricciones de carácter civil o notarial.

    ¿Qué es una multa electoral?

    Se trata de una sanción económica aplicada a los ciudadanos que no cumplieron con su obligación de votar o que no asistieron, se negaron o incumplieron su función como miembros de mesa, ya sea en condición de titulares o suplentes.

    Montos de las multas

    Las sanciones se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la infracción:

    • Omisión al sufragio: 2 % de la UIT → S/ 99.00
    • Omisión a la función de miembro de mesa: 5 % de la UIT → S/ 247.50

    (Valor de la UIT 2023: S/ 4.950; Resolución N.° 3222-2018-JNE)

    ¿Cómo regularizar una multa?

    En caso de registrar una sanción, el JNE recomienda:

    • Cancelar la multa dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución.
    • Presentar un recurso de reconsideración o apelación si se considera que la multa fue impuesta de manera indebida.
    • Solicitar una dispensa o justificación electoral, siempre que exista un motivo válido que explique la inasistencia al sufragio o a la mesa de votación.
