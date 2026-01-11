Sigue los pasos para realizar la inscripción en EsSalud | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

¿Sabías que EsSalud permite asegurar a un hijo mayor de edad bajo ciertas condiciones específicas? EsSalud ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura familiar e incluir a hijos mayores de 18 años, busca proteger a familias que tienen a su cargo a un hijo que cumpla con lo exigido por la entidad. Conocer los requisitos y el proceso correcto es fundamental para acceder al beneficio. Aquí te explicamos qué se necesita y cómo realizar el trámite paso a paso.

EsSalud: requisitos para asegurar a tu hijo mayor de 18 años

EsSalud permite que los hijos mayores de edad sean incorporados al seguro familiar únicamente si cumplen una condición específica establecida por la institución. Este beneficio está dirigido a familias que tienen a su cargo a un hijo con incapacidad total y permanente para el trabajo, garantizando así el acceso a atención médica integral.

Requisitos obligatorios:

El hijo debe tener más de 18 años de edad.

Presentar una incapacidad total y permanente que impida realizar cualquier actividad laboral.

Contar con un dictamen o certificado de incapacidad emitido por EsSalud.

Ser hijo del asegurado titular (acreditado con partida o acta de nacimiento).

EsSalud: paso a paso para afiliar a un hijo mayor de edad

El procedimiento para la afiliación varía según el tipo de seguro al que esté inscrito el titular. Una vez presentada la documentación completa, el trámite se gestiona ante EsSalud y permite acceder a la cobertura médica luego del periodo correspondiente.

Paso a paso según el régimen de seguro:

Para asegurados del Seguro Regular (+Seguro):

Completar el Formulario N.° 1010 (encuéntralo AQUÍ) firmado por el titular del seguro, padre, madre o curador legal.

Adjuntar copia del dictamen de incapacidad emitido por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud.

Presentar copia simple y legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad.

Incluir una declaración jurada que indique que se cuenta con dictamen médico de incapacidad otorgado por EsSalud.

Entregar toda la documentación al empleador, quien se encarga de realizar el trámite de afiliación.

Para asegurados del Seguro Potestativo (+Salud):

Presentar copia de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad.

Entregar una declaración jurada en la que se consigne que se cuenta con el dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.