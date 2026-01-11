Temblor en Perú hoy, domingo 11 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Consulta el informe oficial del sismo registrado en Perú hoy, domingo 11 de enero de 2026 , elaborado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un sismo de magnitud moderada se registró la mañana de este 11 de enero de 2026 en la región Áncash, generando percepción leve en zonas cercanas. El evento sísmico ocurrió a 64 km al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, y fue reportado por los sistemas de monitoreo sísmico del país, sin que hasta el momento se informen daños materiales ni personales.

Datos del último sismo registrado

Magnitud: 3.7

Profundidad: 51.0 km

Fecha y hora: 11/01/2026 – 06:45:04

Latitud: -8.97

Longitud: -79.16

Referencia: 64 km al O de Chimbote, Santa – Áncash

Intensidad: II–III en Chimbote

¿Qué elementos no pueden faltar en una mochila de emergencia ante desastres naturales?

Estar preparados puede marcar la diferencia cuando ocurre un desastre natural. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda a la población contar con una mochila de emergencia enfocada en la atención básica de salud y supervivencia, la cual permita afrontar las primeras horas o días hasta recibir apoyo especializado.

Uno de los componentes esenciales es el botiquín de primeros auxilios. Este debe incluir insumos como vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, cremas tópicas, analgésicos y antibióticos. Además, es fundamental incorporar los medicamentos de uso regular, especialmente aquellos destinados a niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas dentro del hogar.

Asimismo, se aconseja sumar artículos que faciliten la atención inmediata ante cualquier eventualidad, como cuerdas para inmovilizar lesiones y mantas que ayuden a proteger del frío, sobre todo a los bebés. Elementos de higiene como toallas sanitarias y bolsas plásticas también pueden resultar útiles, ya sea como sustitutos de gasas o como protección térmica improvisada al rellenarlas con papel periódico.

Por último, la mochila debe contener alimentos no perecibles, dulces, galletas y suficiente agua potable. El Minsa recuerda que una persona puede resistir varios días únicamente con hidratación adecuada. También sugiere revisar periódicamente la fecha de vencimiento de los productos, realizar simulacros familiares y establecer puntos de encuentro en caso de que las comunicaciones se vean interrumpidas.

¿Cuáles son los distritos de Lima con mayor resistencia ante un terremoto?

La vulnerabilidad de una ciudad frente a un sismo depende en gran parte del tipo de suelo sobre el que se asienta. En ese contexto, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) ha identificado zonas de Lima que presentan mejores condiciones geológicas para afrontar un terremoto de gran intensidad.

De acuerdo con los estudios técnicos del CISMID, estos distritos se caracterizan por contar con suelos más firmes y de origen rocoso, lo que reduce el riesgo de amplificación sísmica y daños estructurales severos durante un movimiento telúrico. Gracias a estas propiedades, ofrecen un mayor nivel de estabilidad en comparación con otras zonas de la capital.

Los nueve distritos que destacan por brindar mayor seguridad ante un terremoto son: