La preocupación por un posible sismo en Perú en 2026 ha aumentado tras las predicciones de una vidente, que advierte sobre riesgos en el sur y posibles efectos en Lima.

La posibilidad de un sismo de gran magnitud en Perú durante el 2026 ha despertado preocupación entre la población tras la difusión de recientes predicciones. Una vidente puso especial énfasis en el riesgo sísmico que enfrentaría el sur del país, señalando escenarios de fuerte impacto. Estas advertencias han reavivado el debate sobre la preparación ante desastres naturales.

Vidente advierte sobre fuerte sismo que impactaría el sur y Lima

Durante una reciente lectura, Soralla de los Ángeles aseguró que el país no estaría exento de un movimiento telúrico de gran intensidad en los próximos meses. Al iniciar su mensaje, fue enfática al señalar que el escenario sísmico que visualiza involucra directamente al territorio nacional. “Si se va a registrar un terremoto de gran magnitud en el Perú. Yo veo que sí”, expresó.

La vidente centró su advertencia en las regiones del sur, a las que llamó a mantenerse en estado de alerta. Según indicó, estas zonas serían las primeras en sentir el impacto, con posibles repercusiones en la capital. “Alerta, Arequipa, Moquegua, Tacna, el sur tiembla y sobre todo repercute en Lima”, afirmó, subrayando la importancia de tomar medidas preventivas.

Finalmente, Soralla de los Ángeles brindó mayores detalles sobre la intensidad del fenómeno que percibe en su lectura. Señaló que el movimiento podría alcanzar una magnitud considerable y ubicó un periodo específico en el que se manifestaría. “Esta carta indica que tenemos que tener prevención, que tenemos que estar precavidos, porque puede ocurrir un sismo de 7.5, 8.2 en el sur del Perú”, sostuvo, precisando que el evento se daría entre febrero y julio del 2026.

Predicciones sísmicas se extienden a otros países del mundo

En la parte final de su mensaje, Soralla de los Ángeles amplió su visión más allá del territorio peruano y señaló que los movimientos telúricos no serían un fenómeno aislado. Según explicó, distintos puntos del planeta también enfrentarían episodios de alta intensidad en el mismo periodo.