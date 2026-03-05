Padre de Adrián Villar protagoniza polémica imprudencia fuera de sede policial tras orden de prisión preventiva

Wapa.pe
Tras dictarse la prisión preventiva contra Adrián Villar, Rubén Villar cometió una inesperada imprudencia.

    Adrián Villar fue enviado a nueve meses de prisión preventiva la noche del 4 de marzo, luego de que el juez del caso determinara que no cuenta con arraigo domiciliario, académico ni laboral, lo que representaría un riesgo para garantizar su presencia durante el proceso de investigación hasta que se emita una sentencia.

    Tras conocerse la decisión judicial, sus padres, Marcela Chirinos y Rubén Villar, abandonaron la sede policial de La Victoria, momento en el que los reporteros presentes registraron una imprudente acción por parte del actual compañero de Marisel Linares en plena vía pública.

    Papá de Adrián Villar comete imprudencia en la vía pública tras dictarse prisión preventiva

    La medida de prisión preventiva contra Adrián Villar se dictó el 4 de marzo. Tras conocerse la resolución, el joven recibió el apoyo de sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, quienes fueron contactados por él dentro de las primeras 48 horas después de atropellar a Lizeth Marzano y dejarla gravemente herida, situación que posteriormente derivó en su fallecimiento.

    Hasta el momento, Marcela Chirinos ha sido la única que se ha pronunciado públicamente en redes sociales. Allí difundió un video en el que su hijo ofrece disculpas públicas dos semanas después del accidente y señaló que el error cometido no lo define como persona. Además, en un intercambio de mensajes con él, le aconseja no ocultar lo sucedido y enfrentar las consecuencias de manera correcta, asegurándole que contará con su apoyo incondicional.

    No obstante, según lo señalado por Francesca Montenegro, tanto Rubén Villar como Marisel Linares habrían impedido que el joven se entregue a las autoridades. En medio de estas versiones, el padre del investigado no ha dado declaraciones públicas y la noche del martes abandonó la sede policial junto a su expareja, aunque ambos se retiraron en vehículos distintos.

    Cuando los periodistas intentaron obtener declaraciones, Villar se mostró apresurado por retirarse del lugar. Subió rápidamente a su camioneta blanca y, en su intento por evitar a los reporteros, protagonizó una imprudente maniobra: cruzó la vía pese a que el semáforo se encontraba en luz roja. La acción generó indignación entre los presentes, quienes protestaron al considerar que no respetó las normas de tránsito.

    Tras lo ocurrido, un reportero se acercó al vehículo de Marcela Chirinos para consultarle sobre lo sucedido, señalando la similitud entre la acción de su expareja y la conducta de su hijo, quien tras el atropello también habría cruzado varias luces rojas durante su huida.

    “Su expareja se acaba de pasar la luz roja como su hijo”, se escucha decir al periodista en las imágenes, mientras ella permanece en silencio y con la mirada fija dentro de su automóvil.

    Cabe recordar que esta no sería la primera vez que Rubén Villar protagoniza un episodio similar. Años atrás fue denunciado por su exesposa, quien lo acusó de chocar su vehículo y darse a la fuga tras el incidente.

