ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este mes de marzo del 2026: Conoce quiénes acceden a este BENEFICIO

El Reniec, en coordinación con diversas municipalidades del país, ha puesto en marcha campañas móviles para agilizar la obtención del nuevo DNI electrónico. Los ciudadanos pueden averiguar en qué distritos el trámite se realizará de manera completamente gratuita.

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, ha puesto en marcha nuevas campañas itinerantes para facilitar el trámite del DNI electrónico a nivel nacional. El objetivo es acercar este servicio a ciudadanos que, por distancia o limitaciones económicas, tienen dificultades para acceder a una oficina regular.

    Estas jornadas permitirán gestionar el DNI electrónico de manera más accesible, directamente en los distritos participantes, beneficiando principalmente a menores de edad y adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos.

    DNI electrónico gratis en marzo de 2026: zonas confirmadas

    Durante marzo se realizarán campañas donde el trámite del DNI electrónico será completamente gratuito en determinadas localidades. A continuación, los puntos confirmados:

    Municipalidad Distrital de Taricá

    El trámite gratuito se realizará el lunes 9 de marzo, en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.. La atención será con cupos limitados, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

    Municipalidad Distrital de Huacullani

    La jornada se realizará el 10 de marzo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., en el Teatrín de la Municipalidad Distrital.

    Municipalidad Distrital de Jangas

    La jornada se llevará a cabo el martes 10 de marzo, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y contará con un límite de atención para 40 personas.

    La actividad está orientada a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Asimismo, se realizará la entrega de DNI gestionados con anterioridad. La municipalidad exhortó a quienes aún no recogen sus documentos a acercarse, ya que estos están ocupando cupos disponibles.

    Municipalidad Distrital de Salas

    El 10 de marzo se entregará el DNI electrónico gratis para niños, adolescentes y adultos mayores. La jornada se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.. Los interesados deberán presentarse cumpliendo los requisitos solicitados.

    Municipalidad Provincial de Chincheros

    La campaña se realizará el sábado 14 de marzo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., y está dirigida a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años.

    Municipalidad Distrital de Samegua

    En Samegua, el DNI electrónico gratuito se tramitará en dos fechas: 16 y 17 de marzo. La atención está orientada a menores de 17 años y mayores de 60 años.

    Para conocer nuevos puntos de atención, requisitos específicos y actualizaciones oficiales, se recomienda revisar los canales informativos del Reniec y de cada municipalidad. Estas campañas representan una oportunidad para obtener el DNI electrónico de manera rápida y sin costo.

