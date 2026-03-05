ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este mes de marzo del 2026: Conoce quiénes acceden a este BENEFICIO

ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este mes de marzo del 2026: Conoce quiénes acceden a este BENEFICIOÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, ha puesto en marcha nuevas campañas itinerantes para facilitar el trámite del DNI electrónico a nivel nacional. El objetivo es acercar este servicio a ciudadanos que, por distancia o limitaciones económicas, tienen dificultades para acceder a una oficina regular.
Estas jornadas permitirán gestionar el DNI electrónico de manera más accesible, directamente en los distritos participantes, beneficiando principalmente a menores de edad y adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos.
DNI electrónico gratis en marzo de 2026: zonas confirmadas
Durante marzo se realizarán campañas donde el trámite del DNI electrónico será completamente gratuito en determinadas localidades. A continuación, los puntos confirmados:
Municipalidad Distrital de Taricá
El trámite gratuito se realizará el lunes 9 de marzo, en el horario de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.. La atención será con cupos limitados, por lo que se recomienda acudir con anticipación.
Municipalidad Distrital de Huacullani
La jornada se realizará el 10 de marzo, de 8:30 a.m. a 2:00 p.m., en el Teatrín de la Municipalidad Distrital.
Municipalidad Distrital de Jangas
La jornada se llevará a cabo el martes 10 de marzo, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y contará con un límite de atención para 40 personas.
La actividad está orientada a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Asimismo, se realizará la entrega de DNI gestionados con anterioridad. La municipalidad exhortó a quienes aún no recogen sus documentos a acercarse, ya que estos están ocupando cupos disponibles.
Municipalidad Distrital de Salas
El 10 de marzo se entregará el DNI electrónico gratis para niños, adolescentes y adultos mayores. La jornada se desarrollará de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.. Los interesados deberán presentarse cumpliendo los requisitos solicitados.
Municipalidad Provincial de Chincheros
La campaña se realizará el sábado 14 de marzo, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., y está dirigida a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años.
Municipalidad Distrital de Samegua
En Samegua, el DNI electrónico gratuito se tramitará en dos fechas: 16 y 17 de marzo. La atención está orientada a menores de 17 años y mayores de 60 años.
Para conocer nuevos puntos de atención, requisitos específicos y actualizaciones oficiales, se recomienda revisar los canales informativos del Reniec y de cada municipalidad. Estas campañas representan una oportunidad para obtener el DNI electrónico de manera rápida y sin costo.