La exchica reality, durante la conversación, afirmó que entre Alejandra Baigorria y Dreyfus existió un evidente coqueteo. Dreyfus negó de inmediato las acusaciones.

Diana Sánchez expone a Alejandra e Israel | Composición: Wapa Captura de pantalla - Sin más que decir

Una inesperada revelación sacudió la conversación en el pódcast 'Sin más que decir', cuando Diana Sánchez habló sobre el vínculo entre Alejandra Baigorria y Israel Dreyfus. La exchica reality afirmó que entre ambos habría existido un evidente coqueteo. Incluso aseguró contar con material que respaldaría su versión. Sus declaraciones no tardaron en generar sorpresa y reacciones en el set.

Diana Sánchez asegura tener pruebas de presunto coqueteo entre Alejandra Baigorria e Israel Dreyfus

La exchica reality Diana Sánchez generó sorpresa durante su participación en un pódcast al lanzar una inesperada revelación sobre Israel Dreyfus y Alejandra Baigorria. En medio de la conversación, la también bailarina afirmó que entre ambos habría existido un evidente coqueteo en el pasado.

En pleno diálogo, Sánchez lanzó un comentario que dejó atónitos a los presentes: “Mira tú eres el menos indicado, porque tú con Alejandra se tiraban los perros”, comentó Diana Sánchez dejando en evidencia a los exchicos reality y causando gran sorpresa en el set.

La reacción de Dreyfus fue inmediata, pues negó rotundamente lo dicho por su excompañera. “¡Ah, mentira!”, respondió el modelo al escuchar la acusación.

Sin embargo, Sánchez se mantuvo firme en su versión y aseguró que contaba con material que respaldaría lo que decía. “Después decían: ‘¡Ay, somos amigos, somos amigos, somos tan amigos!”, señaló.

Pese a la insistencia de la exchica reality, Dreyfus continuó rechazando la acusación. “Jamás. Y tú eres testigo”, manifestó. Ante ello, Diana volvió a confrontarlo con seguridad: “¡Yo tengo videos! Tengo mi iPad de 1900…todo el tiempo se coqueteaban ustedes dos”, sostuvo.

Diana Sánchez descarta romance con Mario Hart y responde con humor a rumores de 'Combate'

La exintegrante de 'Combate', Diana Sánchez, volvió a referirse a los rumores que durante años la vincularon sentimentalmente con su excompañero Mario Hart. La también presentadora participó en el podcast Sin más que decir, donde decidió aclarar de una vez por todas las especulaciones sobre su supuesto romance con el piloto.

Durante la conversación, Sánchez explicó que la relación entre ambos siempre fue únicamente de amistad, nacida mientras compartían grabaciones en el recordado reality. Según comentó, las versiones sobre una historia amorosa surgieron con el tiempo, pero nunca tuvieron sustento.

El tema volvió a salir a la luz cuando los conductores del programa le preguntaron directamente sobre el rumor que circulaba en la producción de Combate. “¿Tuviste o no algo con Mario Hart?”, fue la consulta que le hicieron sin rodeos. Ante ello, Sánchez respondió con sarcasmo: “Sí, con él y con todos para que estén tranquilos. Es más, voy a pedirle a Mario Hart que me pase mi pensión de manutención, mis regalías porque hemos tenido una relación ficticia, pero la hemos tenido, así que cumple”.

La exchica reality también recordó que en ese entonces mantenía una buena relación con varios integrantes del programa, como Israel Dreyfus y el popular “Pantera”. Sin embargo, insistió en que todo se trataba de camaradería dentro del set.