El adelanto de la emisión, compartido por Ric La Torre, se viralizó en redes. Ana Paula Consorte confesó que no están juntos desde hace un tiempo y deseará lo mejor para él.

La relación entre Ana Paula Consorte y el futbolista Paolo Guerrero llegó a su fin, según confirmó la propia modelo. La noticia se conoció a través de un adelanto del programa ‘Mesa Redonda’, donde la brasileña decidió hablar por primera vez sobre su situación sentimental. El avance fue difundido en redes sociales y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Ana Paula Consorte confirma su separación de Paolo Guerrero

La relación entre Ana Paula Consorte y el futbolista Paolo Guerrero habría llegado a su fin. La bailarina brasileña decidió romper su silencio y hablar públicamente sobre su situación sentimental en el programa televisivo 'Mesa Redonda', donde dará detalles sobre su ruptura con el delantero peruano.

El adelanto del espacio televisivo fue difundido por el periodista Ric La Torre, quien compartió en redes sociales un avance de la emisión que se transmitirá este miércoles 4 de marzo por Panamericana TV. En el material promocional se revela parte de las declaraciones de la modelo, quien confirmó que su relación con el deportista terminó hace algún tiempo.

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy, lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y por el bien de ellos, vamos a intentar mantener…”, se lee en el mensaje que la modelo brasileña envió al reportero de Panamericana donde confirmó que ya no está en una relación sentimental con el futbolista.

De esta manera, la también influencer pone fin a las especulaciones que surgieron en las últimas semanas sobre una posible crisis con el capitán histórico de la selección peruana.

Hijo menor de Ana Paula Consorte sufre accidente

El hijo menor de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte protagonizó un momento de gran preocupación para sus padres luego de sufrir un accidente dentro de casa. La modelo brasileña utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido con el pequeño, quien terminó con una lesión en la frente tras una caída.

Según explicó la pareja del delantero peruano, el menor se encontraba bailando dentro de la vivienda cuando perdió el equilibrio y se golpeó contra la esquina de una mesa. La imagen que compartió en Instagram evidenció la herida en su cabeza, lo que alarmó rápidamente a sus seguidores.

Ante el incidente, Consorte decidió actuar de inmediato y llevó al niño a una clínica ubicada en Miraflores para que fuera evaluado por especialistas. Afortunadamente, tras la revisión médica, los doctores determinaron que la lesión no era grave y que no requería puntos, por lo que solo recomendaron mantenerlo en observación.

Luego del susto inicial, la modelo reapareció en sus redes para agradecer los mensajes de apoyo y aclarar cómo se encontraba su hijo tras el accidente.

“Chicas, gracias por sus mensajes y la preocupación por Zee. Se golpeó la cabeza en la punta de la mesa mientras bailaba y se resbaló. Lo llevé al doctor y gracias a Dios no necesita puntos, solo observación. Ya está bien, jugando y feliz. Fue solo un susto”, escribió.