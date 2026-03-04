Este viernes 6 de marzo algunos distritos de Lima se quedarán sin agua por hasta 13 horas. Así lo anunció Sedapal.

Estos distritos se quedarán SIN AGUA por 13 horas ¿Está el tuyo? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡A tomar precauciones! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 6 de marzo se realizarán cortes programados del servicio de agua en un distrito de Lima Metropolitana, lo que afectará a diversas zonas.

De acuerdo con la entidad, la interrupción será temporal y se debe a trabajos de mantenimiento que buscan garantizar la calidad y continuidad del abastecimiento de agua potable en la ciudad.

Entre las labores que se llevarán a cabo figura la limpieza de reservorios, una medida necesaria para mantener en buen estado el sistema de distribución. Por este motivo, Sedapal recomendó a los ciudadanos tomar previsiones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

Distritos que se verán afectados por el corte de agua este viernes 6 de marzo por hasta 13 horas

Ate

Santa Anita

Independencia