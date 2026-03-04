Estos distritos se quedarán sin agua por 13 horas ¿Está el tuyo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A tomar precauciones! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 6 de marzo se realizarán cortes programados del servicio de agua en un distrito de Lima Metropolitana, lo que afectará a diversas zonas.
De acuerdo con la entidad, la interrupción será temporal y se debe a trabajos de mantenimiento que buscan garantizar la calidad y continuidad del abastecimiento de agua potable en la ciudad.
PUEDES LEER: ¿Habrá paro de transportistas este jueves 5 de marzo? Esto es lo ÚLTIMO que ha decidido los Gremios
Entre las labores que se llevarán a cabo figura la limpieza de reservorios, una medida necesaria para mantener en buen estado el sistema de distribución. Por este motivo, Sedapal recomendó a los ciudadanos tomar previsiones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.