¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Estos distritos se quedarán sin agua por 13 horas ¿Está el tuyo?

Este viernes 6 de marzo algunos distritos de Lima se quedarán sin agua por hasta 13 horas. Así lo anunció Sedapal. 

    Estos distritos se quedarán sin agua por 13 horas ¿Está el tuyo?
    Estos distritos se quedarán SIN AGUA por 13 horas ¿Está el tuyo?
    Estos distritos se quedarán sin agua por 13 horas ¿Está el tuyo?

    ¡A tomar precauciones! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 6 de marzo se realizarán cortes programados del servicio de agua en un distrito de Lima Metropolitana, lo que afectará a diversas zonas.

    De acuerdo con la entidad, la interrupción será temporal y se debe a trabajos de mantenimiento que buscan garantizar la calidad y continuidad del abastecimiento de agua potable en la ciudad.

    Entre las labores que se llevarán a cabo figura la limpieza de reservorios, una medida necesaria para mantener en buen estado el sistema de distribución. Por este motivo, Sedapal recomendó a los ciudadanos tomar previsiones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

    Distritos que se verán afectados por el corte de agua este viernes 6 de marzo por hasta 13 horas

    Ate

    Santa Anita

    Independencia

