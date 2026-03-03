Se difundió la llamada que la periodista Marisel Linares realizó al abogado César Nakazaki pocas horas después del atropello a Lizeth Marzano , ocurrido cuando su hijastro, Adrián Villar, aparentemente fue internado en una clínica.

El abogado César Nakazaki decidió pronunciarse tras asumir la defensa de Adrián Villar, investigado por el atropello de Lizeth Marzano ocurrido la noche del 17 de febrero.

El letrado detalló en qué condiciones se encontraba su patrocinado cuando conducía el vehículo de Linares y también hizo pública la llamada que ella le realizó cuando todavía no lo representaba legalmente. ¿Qué consejo le dio que terminó generando sorpresa?

Revelan llamada entre Marisel Linares y abogado César Nakazaki tras atropello a Lizeth Marzano

Nakazaki llamó la atención al tomar el caso luego de la renuncia del anterior abogado de Villar, y más aún al compartir información sobre lo ocurrido en las horas posteriores al accidente, del cual tuvo conocimiento durante el periodo de flagrancia.

Tras señalar que el joven se habría quedado dormido al volante y que presentaba fiebre y malestares estomacales desde días previos, contó que Marisel Linares fue quien lo contactó la mañana del 19 de febrero, dentro de las 24 horas posteriores al hecho.

Según explicó, la periodista ya se habría reunido en la madrugada con Francesca Montenegro y su padre. Sin embargo, al no saber cómo proceder, decidió llamarlo, pese a que —según indicó— solo la conocía por los noticieros que conduce.

Durante la conversación, el abogado le sugirió que se realizara un examen toxicológico en los Laboratorios ROE. No obstante, dichos resultados no son considerados válidos por la Policía al no haber sido practicados por las autoridades conforme a ley. Asimismo, no le habría recomendado que se entregara ni que el examen fuera efectuado por efectivos policiales.

"A eso de las 6:30 de la mañana, Marisel me llama por teléfono, porque la conocía de los programas, entonces ella me refiere 'ha sucedido este evento' y le digo 'mira, como no se ha presentado en un primer momento y me dices que está delicado de salud, hay que aprovechar para hacer, como está en ROE, háganle un buen examen para que no se vaya a establecer que ha huído por un tema de ebriedad o toxicológico, háganle el mejor examen posible'", relató el abogado a Milagros Leyva.

Más adelante, Nakazaki sostuvo que Villar habría atravesado un estado de shock, lo que —según su versión— explicaría que se retirara del lugar. No obstante, confirmó la versión de Francesca Montenegro respecto a que el joven regresó posteriormente a la escena del accidente.