Cómo elegir los lentes perfectos para complementar tu outfit diario

Elegir los lentes ideales no solo contribuye a una buena visión, sino que también suma al estilo del día a día. Tanto los modelos de medida como los de sol cumplen un rol importante en el cuidado de la salud visual, por lo que optar por el diseño adecuado permite combinar protección, comodidad y estética en la rutina.

Con la llegada de Mó a Perú, se amplían las opciones para el cuidado visual con propuestas que integran diseño propio, moda accesible y materiales de calidad. Entre ellas, destaca la colección Encore: A25 Timeless, pensada para acompañar distintos estilos de vida con diseños que combinan expresión personal y funcionalidad en el uso diario, lo que también la convierte en una alternativa adecuada para regalar en fechas especiales.

A partir de ello, algunas recomendaciones pueden ayudar a elegir los lentes que mejor complementen el outfit de cada persona:

1. Elige lentes que acompañen tu estilo personal: Las monturas de líneas limpias ayudan a que el accesorio complemente tu outfit sin competir con él. Si tu estilo tiende a lo minimalista, los diseños ligeros en tonos neutros o cálidos mantienen la armonía general. Para quienes prefieren un look con más presencia, hay formas más definidas que pueden aportar carácter sin dejar de ser versátiles para el uso diario.

2. Considera piezas que combinen actualidad con permanencia: Reinterpretar siluetas clásicas con detalles contemporáneos hace que las monturas se mantengan vigentes temporada tras temporada, acompañen cambios de estilo sin quedar asociadas a una tendencia pasajera. Es ideal si buscas un accesorio que funcione tanto en un outfit relajado como en uno más formal.

Tipos de lentes.

3. Prioriza materiales que acompañen la rutina real: Es importante elegir modelos elaborados con materiales ligeros y resistentes para evitar molestias durante la jornada. Cuando elijas lentes, fíjate en la estabilidad del puente, la flexibilidad de las patas y la sensación del peso. Esto no solo mejora la comodidad, sino también la forma en que el accesorio se integra a un estilo de vida activo.

4. Piensa en cómo las actividades del día influyen en tu elección: Si tu rutina incluye trabajo frente a pantallas, las opciones con filtros especializados ayudan a reducir la fatiga visual. Si te desplazas constantemente o pasas tiempo al aire libre, prioriza lentes con protección UV diseñada para exposición prolongada. Este enfoque es parte de la propuesta de Mó: piezas estéticas, pero alineadas con necesidades reales.

5. Para lentes de sol, evalúa el nivel de claridad que necesitas: En contextos de alta luminosidad, los modelos polarizados reducen reflejos y mejoran la nitidez visual. Esto aporta funcionalidad sin perder la estética discreta y urbana.