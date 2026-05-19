¡FUERTE CONFESIÓN! Esposa de André Carrillo rompe el silencio y conmueve con doloroso mensaje: "Tardé en irme por amor"

Suhaila Jad lanzó un fuerte mensaje tras la crisis con André Carrillo y explicó por qué demoró en irse de la relación con el futbolista.

Suhaila Jad volvió a remecer las redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. La esposa de André Carrillo usó su cuenta de Instagram este 18 de mayo para pronunciarse en medio de los rumores de presunta infidelidad que rodean al futbolista peruano.

La modelo española decidió contar por qué, según sus propias palabras, demoró en alejarse de la relación. En su publicación, explicó que sus hijos fueron una de las principales razones por las que permaneció durante mucho tiempo al lado del jugador.

“Tardé en irme por amor, por mis hijos y por ingenua. (Me equivoqué, porque efectivamente debí haberme ido hace muchos años). Pero pregunta a alguno de los que ya dejé, si alguna vez volví”, escribió la esposa del pelotero, lo que dio mayor alcance a lo que podría haber pasado en su relación.

El mensaje encendió aún más las especulaciones sobre el presente sentimental de la pareja. Suhaila también dejó una reflexión directa sobre el respeto dentro de una relación y fue tajante al hablar de los límites que, para ella, nadie debería cruzar.

“Ningún ser humano tiene el derecho de humillar, engañar y faltar al respeto a nadie”.

Madre los hijos de André Carrillo compartió fuerte mensaje.

¿Responde al papá de Carrillo?

La publicación de Suhaila Jad llegó después de que el padre de André Carrillo compartiera una serie de fotografías familiares durante el fin de semana. Para muchos usuarios, esas imágenes fueron interpretadas como una muestra de respaldo al futbolista en medio de la controversia.

Sin embargo, la modelo no se quedó callada y lanzó una frase que varios seguidores tomaron como una respuesta indirecta a esa publicación familiar. “Por cierto, una de las que aparece en la foto de ‘familia’ habla FATAL de ti; pero es que habla mal de ti hasta a las plantas”.

Suhaila también habría mostrado su molestia por la exposición de sus hijos en imágenes compartidas sin su autorización. En esa misma línea, cuestionó el vínculo real de algunas personas que aparecían en la fotografía con los menores.

“Y otros tres de los que están en la foto, que expones su rostro sin mi autorización, les has dedicado tanto tiempo, que, si se cruzan contigo por la calle, NI TE CONOCEN. Un saludo ‘familia’”, finalizó.