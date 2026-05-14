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Pareja de André Carrillo deja entrever presunta infidelidad y expone explosivo chat

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, descubrió un arete en el auto del futbolista y publicó una conversación reveladora que implicaría a la Culebra con otra mujer.

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    André Carrillo y Suhaila Jad tienen una relación consolidada con tienen 3 hijos. | Composición Wapa
    Pareja de André Carrillo deja entrever presunta infidelidad y expone explosivo chat

    La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad se ha tornado controversial por una publicación reciente de la modelo en Instagram. Jad encontró un arete perteneciente a otra mujer en el vehículo del reconocido 'Culebra', lo que la motivó a devolverlo a su dueña. Este hecho ha desatado rumores sobre la fidelidad del futbolista peruano.

    La controversia se amplió cuando la española reveló una supuesta conversación privada del jugador con otra mujer. En la captura, la conversación se muestra en modo efímero, y Carrillo habría reaccionado con 'fueguitos' a una imagen enviada por la otra persona, generando más especulaciones sobre una posible infidelidad.

    Pareja de André Carrillo sorprendió con fuertes mensajes en redes. Foto: Instagram
    Pareja de André Carrillo sorprendió con fuertes mensajes en redes. Foto: Instagram

    ¿Fue infiel André Carrillo a Suhaila Jad?

    Las dudas sobre una posible infidelidad de André Carrillo tomaron fuerza tras una publicación de Suhaila Jad en Instagram. La influencer dejó entrever sus sospechas con un mensaje: "Aunque no estoy completamente segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o es un arete?", comentó sobre el pendiente encontrado en el auto del mediocampista peruano. Esta declaración avivó el interés de sus seguidores por la relación de la pareja.

    La tensión aumentó cuando la influencer reveló lo que podría ser un chat entre el exfutbolista de Alianza Lima y otra mujer. En dicho chat, el deportista aparentemente envió mensajes llenos de coquetería, como: "Sexy y con la capa. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te vas a dejar ver, habibi (mi amor)".

    André Carrillo le habría sido infiel a su pareja. Foto: Instagram
    André Carrillo le habría sido infiel a su pareja. Foto: Instagram

    Estos intercambios han incrementado las sospechas de un posible romance extramarital, aunque André Carrillo no ha hecho declaraciones oficiales al respecto.

    ¿Quién es Suhaila Jad, la modelo que conquistó a André Carrillo?

    Suhaila Jad, modelo española, tiene una relación con André Carrillo desde 2015. Se conocieron en ese año y seis años después expandieron su familia con el nacimiento de su tercer hijo, uniéndose a Cédric y Samira, sus gemelos presentados en 2017.

    Anteriormente, Jad era conocida en España por participar en realities. Inició en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', protagonizando un conflicto con la modelo Oriana Marzolli. Luego, participó en 'Supervivientes', pero se retiró debido a problemas de salud de su padre.

    Tras el fallecimiento de su padre en 2015, se mudó a Portugal, cambio que impulsó su encuentro con André Carrillo. Desde entonces, viven de manera discreta y disfrutan de su vida familiar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pareja de André Carrillo deja entrever presunta infidelidad y expone explosivo chat
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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