Amado presentador de TV falleció debido a un derrame cerebral: Familiares emiten desgarrador mensaje

El sector del entretenimiento está de luto tras la confirmación del fallecimiento del querido presentador. Amigos, familiares y colegas expresaron su profundo dolor.

La televisión está de luto. Se ha confirmado el deceso de un renombrado conductor y periodista del ámbito del entretenimiento, quien estaba internado tras sufrir dos accidentes cerebrovasculares, lo que agravó su estado de salud.

Conmoción en el espectáculo por el fallecimiento de un presentador tras un accidente cerebrovascular

El reconocido conductor murió a la edad de 64 años, después de permanecer varios días hospitalizado tras un segundo accidente cerebrovascular. Se trata de Gustavo Ramos, conocido por muchos como Tavito en el mundo del entretenimiento en Honduras.

Ante la triste noticia, la cadena de televisión HCH Honduras, donde Ramos trabajaba, confirmó la muerte del periodista. Recordaron que el 29 de mayo, la hija del comunicador había anunciado el delicado estado de salud de su padre. A pesar de los esfuerzos médicos, el famoso conductor de televisión falleció el 2 de mayo, lo que causó conmoción entre la audiencia, colegas y figuras del medio.

Conmoción en el espectáculo por el fallecimiento de un presentador tras un accidente cerebrovascular.

Gustavo Ramos: sus comienzos y carrera en la televisión hondureña

Gustavo Ramos, conocido como Tavito, fue un destacado conductor de televisión y periodista que desarrolló toda su trayectoria en el canal hondureño HCH, donde sobresalió por su participación en el programa Denuncias HCH.