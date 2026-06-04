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Amado presentador de TV falleció debido a un derrame cerebral: Familiares emiten desgarrador mensaje

El sector del entretenimiento está de luto tras la confirmación del fallecimiento del querido presentador. Amigos, familiares y colegas expresaron su profundo dolor.

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    Amado presentador de TV falleció debido a un derrame cerebral: Familiares emiten desgarrador mensaje
    Fallece famoso presentador de TV por derrame cerebral. | Difusión - Composición El Popular
    Amado presentador de TV falleció debido a un derrame cerebral: Familiares emiten desgarrador mensaje

    La televisión está de luto. Se ha confirmado el deceso de un renombrado conductor y periodista del ámbito del entretenimiento, quien estaba internado tras sufrir dos accidentes cerebrovasculares, lo que agravó su estado de salud.

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    Conmoción en el espectáculo por el fallecimiento de un presentador tras un accidente cerebrovascular

    El reconocido conductor murió a la edad de 64 años, después de permanecer varios días hospitalizado tras un segundo accidente cerebrovascular. Se trata de Gustavo Ramos, conocido por muchos como Tavito en el mundo del entretenimiento en Honduras.

    Ante la triste noticia, la cadena de televisión HCH Honduras, donde Ramos trabajaba, confirmó la muerte del periodista. Recordaron que el 29 de mayo, la hija del comunicador había anunciado el delicado estado de salud de su padre. A pesar de los esfuerzos médicos, el famoso conductor de televisión falleció el 2 de mayo, lo que causó conmoción entre la audiencia, colegas y figuras del medio.

    Conmoción en el espectáculo por el fallecimiento de un presentador tras un accidente cerebrovascular.
    Conmoción en el espectáculo por el fallecimiento de un presentador tras un accidente cerebrovascular.

    Gustavo Ramos: sus comienzos y carrera en la televisión hondureña

    Gustavo Ramos, conocido como Tavito, fue un destacado conductor de televisión y periodista que desarrolló toda su trayectoria en el canal hondureño HCH, donde sobresalió por su participación en el programa Denuncias HCH.

    A lo largo de su carrera, se convirtió en un referente del entretenimiento y la información en su país natal. La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en los medios hondureños, especialmente entre colegas y amigos cercanos, quienes se despidieron del comunicador.

    SOBRE EL AUTOR:
    Amado presentador de TV falleció debido a un derrame cerebral: Familiares emiten desgarrador mensaje
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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