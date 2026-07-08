LUTO EN LA TV: Querido exchico reality FALLECE a los 23 años tras ser víctima de ataque armado en plena vía pública

El chico reality fue abatido en plena vía pública por dos sujetos en motocicleta. La noticia dejó consternados a sus seguidores y colegas.

La muerte de un querido exchico reality ha generado profunda conmoción en el mundo del entretenimiento. El joven, recordado por su participación en un reality de competencias, perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido en plena vía pública. Su fallecimiento, confirmado horas después de ser trasladado a un centro médico, ha provocado una ola de reacciones entre seguidores, compañeros de televisión y figuras del espectáculo.

¿Cómo ocurrió el ataque que acabó con la vida del exchico reality?

El trágico hecho se registró en la provincia de Manabí, en Ecuador. Según reportes difundidos por medios locales, Erick Sánchez, exintegrante de BLN Ecuador, se encontraba en un espacio público cuando fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta.

Fallece exchico reality Erick Sánchez

De acuerdo con las primeras informaciones, los atacantes abrieron fuego varias veces contra el exintegrante de BLN Ecuador antes de darse a la fuga. Testigos del violento episodio intentaron auxiliar al joven y coordinaron su traslado de emergencia al Hospital de Especialidades de Portoviejo.

Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones sufridas resultaron fatales y su fallecimiento se confirmó poco después de su ingreso al centro de salud. Tras el crimen, la Policía Nacional de Ecuador inició las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del caso. Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva detalles sobre el posible móvil del ataque.

BLN Ecuador y seguidores expresan su dolor por la partida del joven excompetidor

Erick Sánchez alcanzó notoriedad en la televisión gracias a su participación en BLN Ecuador, programa de competencias que le permitió ganarse el cariño de numerosos televidentes.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, tanto la producción del reality como el canal Oromar TV emitieron mensajes de solidaridad dirigidos a los familiares y seres queridos del joven. Del mismo modo, diversas figuras vinculadas al espacio televisivo manifestaron públicamente su tristeza por la inesperada pérdida.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes de despedida, en los que amigos, excompañeros y seguidores destacaron la personalidad carismática de Sánchez y lamentaron que su vida terminara de una forma tan violenta.