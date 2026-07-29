Revelan el 'ERROR' sorprendente de Keiko Fujimori en la Gran Parada Militar y la CUESTIONAN: "No tuvieron en cuenta..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Un detalle que llamó la atención! Durante el icónico Desfile Militar por Fiestas Patrias, la atención estuvo centrada en la presentación de la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, más allá de los honores, las presentadoras de Latina no dejaron de criticar una de las decisiones de la mandataria para este evento crucial, considerándolo una falta de previsión.
El 'error' de Keiko Fujimori criticado por las presentadoras de Latina
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La presencia de Keiko Fujimori en el desfile militar fue objeto de múltiples comentarios. Un detalle que no pasó inadvertido fue su atuendo: pantalón blanco y chaqueta negra, que fue criticado por no considerar el clima actual.
"Me sorprende que la presidenta eligió vestir de negro con este sol; debe estar sintiendo más calor… Creo que no consideraron el clima. La persona que diseñó el conjunto, probablemente con mucho cariño, debería haber pensado en permitirle quitarse la chaqueta si tenía calor", comentó Maritere Braschi.
A esto, Lorena Álvarez agregó que Maritere pudo preverlo y aconsejó sobre un posible atuendo adecuado: "Es incómodo porque el maquillaje puede correrse, son situaciones difíciles de anticipar, pero Maritere, quien es una experta, lo previó y sugirió que lo ideal hubiera sido un conjunto de tres piezas: pantalón, una blusa bonita para lucir, y una chaqueta que se pueda quitar", comentó.