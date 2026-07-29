Revelan el INSÓLITO “ERROR” que realizó Keiko Fujimori en la Gran Parada Militar y la SEÑALAN: "No han considerado el..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Revelan el INSÓLITO “ERROR” que realizó Keiko Fujimori en la Gran Parada Militar y la SEÑALAN: "No han considerado el..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Un detalle que llamó la atención! Durante el icónico Desfile Militar por Fiestas Patrias, la atención estuvo centrada en la presentación de la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, más allá de los honores, las presentadoras de Latina no dejaron de criticar una de las decisiones de la mandataria para este evento crucial, considerándolo una falta de previsión.

El 'error' de Keiko Fujimori criticado por las presentadoras de Latina

La presencia de Keiko Fujimori en el desfile militar fue objeto de múltiples comentarios. Un detalle que no pasó inadvertido fue su atuendo: pantalón blanco y chaqueta negra, que fue criticado por no considerar el clima actual.

"Me sorprende que la presidenta eligió vestir de negro con este sol; debe estar sintiendo más calor… Creo que no consideraron el clima. La persona que diseñó el conjunto, probablemente con mucho cariño, debería haber pensado en permitirle quitarse la chaqueta si tenía calor", comentó Maritere Braschi.