Fiscalía investiga a propietario de La Bella Luz por NO DENUNCIAR tocamientos indebidos contra Naldy Saldaña

Una cantante alertó a Óscar Custodio sobre presuntas agresiones sexuales del director de la orquesta.

La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte está realizando una investigación en fase preliminar contra Óscar Custodio, dueño de la orquesta La Bella Luz, por presunto encubrimiento y omisión de denuncia, en perjuicio del Estado.

La investigación comenzó tras la denuncia de N. S., una cantante de 26 años de la agrupación, quien aseguró haberle informado a Custodio sobre presuntos tocamientos indebidos por parte de César Sánchez, el director de la orquesta, de 50 años.

Según la investigación, la cantante contactó al propietario vía telefónica para reportar lo acontecido. Luego, N. S. y su pareja visitaron la casa de Custodio en Comas para reiterar la denuncia y señalar que no era la primera vez que el director habría cometido tales actos.

No obstante, según el relato obtenido por el Ministerio Público, Custodio habría manifestado que evaluaría los hechos, pero no tomó medidas contra el acusado. Posteriormente, le habría dicho a la cantante que no podía despedir a Sánchez y cuestionó cómo obtuvo los videos que documentaban los presuntos actos.

Acciones de la Fiscalía

Por estos sucesos, la fiscal adjunta Martha Leydi Diana Lino Matta ordenó varias diligencias para determinar las responsabilidades pertinentes.

Entre las acciones a realizar está la toma de declaración de N. S., del investigado Óscar Custodio, del representante legal de la orquesta, del procurador público del Poder Judicial y de testigos que puedan aportar información significativa.

La Fiscalía también ha dispuesto la revisión y extracción de datos del celular de la presunta víctima, para verificar los detalles y los registros visuales mencionados en el proceso de indagación.

Además, se ordenó recabar los antecedentes de Custodio y obtener la documentación relevante para la investigación preliminar.

Estas acciones buscan determinar si Custodio estaba al tanto de los presuntos abusos denunciados por la cantante y si omitió comunicarlos a las autoridades, configurando así posibles delitos.