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“SOLO PODÍAN HACERLO MATÁNDOTE”: Rodrigo González reacciona al asesinato de ‘La China Polo’ con contundente mensaje

Rodrigo González lamentó el asesinato de 'La China Polo', recordó sus denuncias periodísticas y pidió que las autoridades esclarezcan el crimen.

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    “SOLO PODÍAN HACERLO MATÁNDOTE”: Rodrigo González reacciona al asesinato de ‘La China Polo’ con contundente mensaje
    Susy Isabel Aponte Polo, conocida como ‘La China’ Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada el pasado sábado durante una actividad de campaña. | Composición Wapa
    “SOLO PODÍAN HACERLO MATÁNDOTE”: Rodrigo González reacciona al asesinato de ‘La China Polo’ con contundente mensaje

    El asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', provocó diversas reacciones entre periodistas y figuras de televisión. Rodrigo González fue uno de ellos y utilizó sus redes sociales para despedirse de la comunicadora y exigir que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

    Aponte Polo, de 43 años y candidata al Gobierno Regional de Áncash por Socios por Áncash, fue atacada el sábado 19 de septiembre mientras participaba en una actividad de campaña en Caraz. La Fiscalía pasó de investigar inicialmente el caso como feminicidio a indagarlo como presunto sicariato.

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    Rodrigo González despide a 'La China Polo' con contundente mensaje

    El conductor de 'Amor y fuego' recordó el trabajo periodístico de Aponte Polo y las denuncias que realizaba desde sus plataformas.

    "Descansa en paz periodista valiente. Sabemos a quiénes desenmascarabas y lo incómoda que fuiste para los mafiosos", escribió González.

    El presentador también manifestó su deseo de que las investigaciones impulsadas por la comunicadora continúen tras su muerte.“Atreviéndose a evidenciar a quienes nadie más se atreve. Es bueno saber que la gente que te sigue y trabaja contigo continúe tu legado”, señaló.

    González fue todavía más contundente al referirse a la personalidad de la periodista y pidió esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen.

    "Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote", expresó, para luego agregar: "Que se investigue a todos los que siempre denunciaste y evidenciaste, y paguen por esto".

    ¿Qué había denunciado 'La China Polo' antes de su asesinato?

    Días antes de ser asesinada, Aponte Polo había denunciado públicamente que recibió amenazas contra su vida. La periodista afirmó que llamadas procedentes de centros penitenciarios le advertían sobre un posible atentado.

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    "De tres penales he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes" manifestó entonces.

    Estas declaraciones corresponden a acusaciones realizadas públicamente por Aponte Polo antes de su muerte. Hasta el momento, corresponde a las autoridades determinar si las amenazas que denunció guardan relación con su asesinato y establecer quiénes participaron o dieron la orden de ejecutar el crimen.

    La periodista fue atacada mientras repartía propaganda electoral cerca del mercado de Caraz. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil y determinar responsabilidades.

    SOBRE EL AUTOR:
    “SOLO PODÍAN HACERLO MATÁNDOTE”: Rodrigo González reacciona al asesinato de ‘La China Polo’ con contundente mensaje
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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