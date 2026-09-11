¡SE SUPO TODO! Michelle Soifer cuenta su VERDAD y responde si su HERMANO MENOR en realidad sería su HIJO OCULTO: "Cuando estaba pequeño..."

Michelle Soifer aclaró las especulaciones sobre su hermano menor y si este es realmente su hermano o su hijo.

Michelle Soifer aclara la relación con su hermano menor | Composición Wapa - Captura de pantalla

Michelle Soifer aclara la relación con su hermano menor | Composición Wapa - Captura de pantalla

Michelle Soifer decidió abordar uno de los chismes que más la ha afectado durante su carrera. En una charla con Andrea Llosa, la cantante recordó episodios de su vida personal, incluyendo las complicadas situaciones en sus relaciones amorosas. Durante el pódcast ‘La capilla’, Soifer enfrentó un rumor antiguo que ha circulado por años: la posibilidad de que su hermano menor, Erick Soifer, sea en realidad su hijo.

¿Es Erick Soifer, hermano menor de Michelle, en realidad su hijo?

En la conversación, Michelle Soifer compartió algunas de las complicaciones que vivió a causa de sus parejas. Admitió que anteriormente toleró situaciones que ahora no permitiría, como episodios de violencia y asumir cargas económicas por sus relaciones.

La cantante de ‘Bombón asesino’ recordó cómo distintos rumores falsos sobre su vida privada han circulado. Entre ellos, uno aseguraba que ella había sido madre en su juventud.

Andrea Llosa indagó sobre cuál rumor fue el más doloroso para Michelle, llevándola a hablar sobre el que involucraba a su hermano Erick.

"¿Y cuál es la peor mentira que han dicho de ti?", preguntó Llosa, incitando a Soifer a hablar sobre lo que le afectó durante tanto tiempo, refiriéndose a los comentarios acerca de su hermano Erick siendo su hijo.

Michelle catalogó este rumor como una de las experiencias más perjudiciales emocionalmente. "De todas (las mentiras que han dicho de mí), que tengo un hijo. Es la mentira que más me lastimó", afirmó.

La artista explicó que este rumor también impactó directamente a Erick, quien de niño escuchó estos comentarios y en un momento dado le preguntó si era su madre.

Cuando estaba pequeño, al escuchar tanto eso, me preguntó: 'Dime la verdad, no te voy a juzgar'", y Michelle le respondió sinceramente: "Eres un niño maravilloso, pero no lo soy, mi amor".

Erick Soifer sigue el camino musical de su hermana Michelle

Erick Soifer ha destacado no solo como el hermano menor de Michelle, sino también por su interés en el arte. Desde joven mostró talento musical y debutó en televisión a los 17 años.

En esa ocasión, participó en ‘En boca de todos’, demostrando sus habilidades vocales. Más tarde, se unió al Grupo 23 junto a su hermano Mark, siguiendo su pasión por la música.

En agosto de 2022, Erick expresó su admiración por Michelle y su intención de explorar el talento artístico familiar. "Estoy feliz de seguir los pasos de mi hermana en la música, estoy sacando esa venita artística que tenía escondida", comentó en 2022.