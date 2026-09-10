Hija de Angie Jibaja celebró sus 15 años con TREMENDA fiesta junto a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

La hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María tuvo una celebración especial en Cieneguilla, donde disfrutó de una Pool Party Hawái junto a sus amigos.

Gia, hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, celebró sus 15 años con una fiesta que tuvo como escenario una casa de campo en Cieneguilla. Aunque la adolescente llegó a esta importante fecha hace aproximadamente una semana, recién ahora se conocieron imágenes y detalles del festejo gracias a la publicación realizada por Romina Gachoy.

La modelo uruguaya mostró parte de la celebración a través de sus redes sociales y dejó ver la particular propuesta que se preparó para la quinceañera. El encuentro reunió a familiares y amigos de Gia en una jornada pensada especialmente para celebrar esta nueva etapa de su vida.

Así fue la fiesta de 15 años de la hija de Angie Jibaja

La celebración tuvo como concepto una ‘Pool Party Hawái’, una temática que permitió convertir el espacio de Cieneguilla en el escenario elegido para festejar los 15 años de Gia. Según explicó Romina Gachoy, la organización se realizó en un periodo bastante corto, pues contaron únicamente con dos semanas para preparar cada detalle del evento.

Pese al reducido tiempo disponible, el resultado habría cumplido con las expectativas de la adolescente, quien pudo disfrutar de una celebración diferente junto a sus amigos. Romina compartió un video con algunos momentos de la fiesta y expresó su felicidad por haber hecho realidad el deseo de Gia.

Hija de Angie Jibaja cumplió 15 años

“En solo dos semanas logramos hacer realidad el deseo de mi reina para celebrar de una forma súper original sus 15 años con sus amigos al estilo Pool Party Hawái”, compartió Romina en su cuenta de Instagram.

La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores. Varios usuarios destacaron el vínculo que la modelo mantiene con Gia y le enviaron mensajes de felicitación por la celebración.

La relación entre ambas se remonta a los primeros años del romance de Romina con Jean Paul Santa María. La pareja inició su relación en 2013 y, desde entonces, Gachoy ha desarrollado un estrecho lazo afectivo con la hija del cantante y Angie Jibaja.

Romina Gachoy dedica emotivo mensaje a Gia por sus 15 años

La celebración no fue el único momento especial que Romina protagonizó por el cumpleaños de Gia. Durante su espacio radial en Onda Cero, la modelo uruguaya aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras cargadas de cariño y emoción.

En medio de su mensaje, Gachoy dejó claro lo importante que es la adolescente en su vida y expresó públicamente el amor que siente por ella.

“Gia, te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños mi amorcito, la verdad que sos algo maravilloso que me pasó en esta vida, diría que lo mejor que me ha pasado. Y ser tu mamá es de las cosas más bonitas que puedo sentir en el corazón”, expresó Romina.

La modelo también aseguró que continuará acompañando a Gia durante las diferentes etapas de su crecimiento y resaltó el orgullo que siente al verla convertirse en una joven.