Romina Gachoy conmocionó al dedicar un emotivo mensaje a la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. ¿Qué ocurrió?

Romina Gachoy ROMPE en LLANTO al enviarle EMOTIVO mensaje a hija de Angie Jibaja: “Ser tu mamá es…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Romina Gachoy ROMPE en LLANTO al enviarle EMOTIVO mensaje a hija de Angie Jibaja: “Ser tu mamá es…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La reconocida influencer Romina Gachoy decidió expresarse tras la polémica aparición de Angie Jibaja en compañía de su pareja chilena, mostrando preocupación por su recaída. Posteriormente, la modelo uruguaya dedicó unas palabras cargadas de emoción a la hija de 'la chica de los tatuajes' con motivo de su cumpleaños número 15.

Romina Gachoy se mostró emocionada por los 15 años de la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María

En esta ocasión, Romina Gachoy aprovechó una transmisión en Onda Cero para expresar en vivo sus sentimientos durante el cumpleaños de la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. Sus palabras reflejaron un profundo amor por la joven, a la que considera como su propia hija.

Gia, te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, mi amor, realmente eres algo increíble que me ha sucedido en la vida, sin duda lo mejor que me ha pasado. Ser tu mamá es una de las experiencias más hermosas que llena mi corazón, expresó inicialmente.

Finalmente, Romina Gachoy reafirmó su dedicación de cuidarla y amarla como madre e hija. Siempre estaré para ti, toda mi vida. Siempre podrás contar conmigo. Estoy sumamente orgullosa de la niña que eres y de la joven en la que te estás convirtiendo, concluyó, visiblemente conmovida.

Jean Paul Santa María comparte un mensaje emotivo con su hija por su nueva etapa

Por su lado, Jean Paul Santa María decidió enviar un mensaje entrañable a su hija a través de Instagram, ofreciéndole un valioso consejo ahora que cumple 15 años.