Famosa periodista FALLECE mientras cubría noticia desde HELICÓPTERO: Así fue su DESGARRADORA DESPEDIDA antes de desplomarse la aeronave

Una periodista falleció mientras realizaba una cobertura aérea desde un helicóptero de noticias en Los Ángeles. Su última transmisión quedó registrada antes del impacto.

Una cobertura periodística terminó en tragedia luego de que un helicóptero de noticias se desplomara. La aeronave realizaba imágenes aéreas de un accidente de tránsito cuando perdió altitud y terminó estrellándose. Entre las víctimas se encontraba una periodista que se encontraba realizando su trabajo desde el aire. Poco antes del impacto, la transmisión registró sus últimas palabras durante la cobertura.

Famosa periodista murió en el accidente de helicóptero

La víctima fue identificada como Eliana Moreno, periodista aérea que realizaba coberturas para NBC4 y Telemundo 52. La comunicadora viajaba junto al piloto George Marciniw en el NewsChopper4, aeronave operada por Angel City Air, cuando ocurrió el accidente en Chatsworth, Los Ángeles. Ambos fallecieron tras el desplome, mientras una tercera persona murió en tierra.

Moreno se encontraba cubriendo desde el aire un accidente en el que estaban involucrados un autobús de Metro y una camioneta. La señal permitió seguir parte de la cobertura antes de que el helicóptero perdiera altura y se interrumpiera la transmisión.

Antes de que ocurriera la tragedia, la periodista se presentó durante el reporte que realizaba para las dos cadenas televisivas. En ese momento, pronunció sus últimas palabras que quedaron registradas en la transmisión: "Reportando aquí, desde el helicóptero, yo soy Eliana Moreno. Telemundo 52".

Poco después, la señal dejó de mostrar la cobertura y las cadenas tuvieron que informar que el helicóptero que realizaba el reporte había sufrido un accidente fatal. NBC4 y Telemundo 52 confirmaron posteriormente la muerte de Moreno y Marciniw.

Sus últimas palabras antes del impacto

El registro de la transmisión también permitió conocer qué ocurrió durante los segundos previos al accidente. Mientras el equipo realizaba la cobertura aérea, se escuchó una alarma dentro de la aeronave y posteriormente una voz reaccionó ante la situación.

Según la revisión del material difundida por Associated Press, después de la alerta se escucha a una mujer decir "uh oh". Instantes más tarde, cuando el helicóptero comenzó a alejarse de la zona que estaba siendo grabada y a perder altura, se escucha nuevamente la voz de Moreno: "You can’t pull up?"

La expresión puede traducirse como "¿No puedes elevarte?" o "¿No puedes subir?". Después de esa pregunta, la transmisión se cortó mientras el helicóptero se aproximaba al suelo.

Algunas publicaciones difundidas en redes sociales señalaron que la periodista habría pedido al piloto elevar la aeronave. Sin embargo, el registro disponible muestra que la pregunta ocurrió cuando el helicóptero ya estaba descendiendo. Hasta el momento, no existe una conclusión oficial que establezca que Moreno hubiera solicitado previamente modificar la altura del vuelo.

¿Por qué cayó el helicóptero de NBC4 y Telemundo 52?

Las autoridades todavía no han establecido qué provocó el desplome. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

El especialista en seguridad aérea y exinvestigador federal Jeff Guzzetti señaló a AP que la alarma registrada en el video podría estar relacionada con una advertencia por una reducción en las revoluciones del rotor principal. Su análisis preliminar también apuntó a la posibilidad de una pérdida de potencia y una disminución de la velocidad del rotor.

De acuerdo con esta hipótesis, Marciniw habría intentado ejecutar una maniobra de emergencia para recuperar sustentación. Sin embargo, el helicóptero se encontraba a poca altura, por lo que el margen de tiempo y espacio para completar la maniobra habría sido reducido.