¿Quién es Fabián Zignago, el hijo de Gian Marco nominado por PRIMERA VEZ a los Latin Grammy 2026?

Fabián Zignago, hijo de Gian Marco , fue nominado a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Nuevo Artista. Conoce quién es y cómo inició su carrera musical.

Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, fue nominado a los Latin Grammy 2026 | Composición Wapa - Instagram

Fabián Zignago, hijo de Gian Marco, fue nominado a los Latin Grammy 2026 | Composición Wapa - Instagram

Fabián Zignago, hijo del reconocido cantautor peruano Gian Marco fue anunciado este miércoles 16 de septiembre entre los nominados a los Latin Grammy 2026, cuya ceremonia se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas. El joven artista celebró la noticia con sus seguidores al enterarse del gran logro por su reconocimiento musical, pero quién es el hijo de Gian Marco que logró conseguir una candidatura dentro de los premios musicales más importantes.

¿Quién es Fabián Zignago, el hijo de Gian Marco?

'FABIÁN', como se reconoce musicalmente, es el segundo hijo de Gian Marco, fruto de su relación con Claudia Moro. Nació el 25 de mayo de 2003 y tiene 22 años. Siguiendo el camino de su padre, Fabián incursionó en el mundo de la música en el 2022 y desde entonces ha ganado notoriedad en su carrera como cantante.

Fabian fue nominado en la categoría 'Mejor Nuevo Artista'

En julio de 2022, Fabián presentó oficialmente su carrera musical con el lanzamiento de su primera canción, 'Ajedrez'. "Con el lanzamiento de 'Ajedrez', abro mis puertas al mundo de la música. Con esta canción, estoy presentando algo mío y dejando que la gente me empiece a conocer poco a poco, al igual que a mi música. Esta canción la compuse al lado de Franjo Antich, quien al final terminó produciendo la canción", explicó el cantante en aquella oportunidad.

En entrevista con su padre en enero de 2022, Fabián expresó: "Todavía sigo estudiando, pero yo creo que en un par de meses estaré enfocándome más en esta carrera, sacar cosas mías, presentarme en bares y tocar. Que la gente empiece a conocerme poco a poco".

Gian Marco es el padre de Fabián Zignago

El joven es productor peruano-estadounidense y desarrolla su carrera dentro del género pop. Su propuesta musical combina influencias del pop en inglés con diferentes ritmos y sonidos latinoamericanos. En 2026, VEVO lo incluyó entre sus Newcomers y también ha tenido la oportunidad de presentarse junto a artistas como Jason Mraz, Reik y Lasso.

¿Cuándo inició su carrera como cantante?

En 2022, Zignago inició oficialmente su trayectoria musical con el lanzamiento de ‘Ajedrez’ y se presentó por primera vez en 'La Estación de Barranco', evento que Gian Marco presumió orgulloso en redes. Mientras que en el 2025 presentó ‘Niño bueno’, su primer álbum de estudio.

A sus 22 años, Fabián Zignago obtuvo una nominación en una de las categorías que genera mayor expectativa en la ceremonia: Mejor Nuevo Artista.