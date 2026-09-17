Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ALERTA! Minsa ordena RETIRAR dos marcas de AGUA de mesa contaminadas con bacterias: ¡NO LAS TOMES!

Gaela Barraza parcha firme a su papá 'Tomate' tras anunciar matrimonio con joven venezolana: “A portarse bien”

La modelo Gaela Barraza, de 18 años, advierte a su padre cantante tras el inesperado anuncio de matrimonio con una nutricionista venezolana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gaela Barraza parcha firme a su papá 'Tomate' tras anunciar matrimonio con joven venezolana: “A portarse bien”
    Gaela Barraza es considerada uno de los rostros jóvenes más bellos del Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
    Gaela Barraza parcha firme a su papá 'Tomate' tras anunciar matrimonio con joven venezolana: “A portarse bien”

    Carlos 'Tomate' Barraza ha decidido dar un paso importante en su vida amorosa al anunciar su matrimonio con su pareja, Roscarlys Luna, una nutricionista deportiva venezolana. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en una playa paradisíaca fuera del país, y las imágenes de ese especial momento fueron divulgadas por Gaela Barraza, la hija del cantante.

    "Mi papi se casa. ¡Qué emocionante es septiembre! ¡Los amo!", compartió la joven influencer llena de alegría, durante una videollamada con la pareja de su papá. En la llamada, Ross, el apodo cariñoso de Roscarlys, le mostró el anillo de compromiso que Carlos Barraza le entregó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mark Vito aparece 'HOSPITALIZADO' y alarma por supuesto 'envenenamiento': “Tengo algo que confesar...”

    Roscarlys mostrando su anillo de compromiso a Gaela Barraza. Foto: TikTok.
    Roscarlys mostrando su anillo de compromiso a Gaela Barraza. Foto: TikTok.

    Gaela Barraza aconseja a su padre tras revelar su compromiso

    Después de que Gaela Barraza, de 18 años, felicitó a su padre y a su futura madrastra, sorprendió a todos al cambiar de tono de voz y, con humor, le advirtió a 'Tomate' que ahora debe comportarse adecuadamente. "¡Carlos Barraza, a comportarse bien! Jajajaja, los adoro, mi pequeña pero gran familia", expresó la joven influencer, mostrando que estará atenta al comportamiento del conocido cantante.

    La modelo también expresó con enorme cariño su aprecio por la futura esposa de su padre, recordando a su abuelita fallecida y dando gracias por la presencia de Ross en sus vidas. "Gracias a Dios por colocar a Ross en nuestro camino, estoy completamente segura de que es el ángel que la mamita nos envió para seguir construyendo nuestra familia", manifestó.

    Gaela Barraza celebra la decisión de su papá de casarse

    Gaela Barraza reveló que estaba al tanto de que su padre planeaba proponerle matrimonio a Roscarlys, y participó así como su cómplice. La joven mostró gran entusiasmo y respaldó plenamente la decisión del salsero de avanzar en su relación.

    "Debo confesar que fui cómplice de mi papá en esta aventura; estoy extremadamente contenta de que hayas encontrado la felicidad al lado de una extraordinaria mujer y ser humano, que llegó a convertir nuestra casa en un verdadero hogar", finalizó la modelo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gaela Barraza parcha firme a su papá 'Tomate' tras anunciar matrimonio con joven venezolana: “A portarse bien”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Ganador de ‘La Voz’ es hallado sin vida en un lago a los 43 años: esto se sabe sobre su muerte

    ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE CLAUDIO PIZARRO? Conoce a los hijos del ‘Bombardero’ y quiénes son sus madres

    Mark Vito aparece 'HOSPITALIZADO' y alarma por supuesto 'envenenamiento': “Tengo algo que confesar...”

    Magaly DEJA HELADOS A TODOS al revelar EN VIVO que no tiene noticias para su programa y tiene EXTREMA medida: “Tengo que…”

    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública

    Lo más vistos en Farándula

    Tomate Barraza sorprende al pedirle MATRIMONIO a su pareja y Gaela Barraza le hace INESPERADA ADVERTENCIA: ¿Qué dijo?

    Korina Rivadeneira sufre TERRIBLE episodio con sus hijos en plena madrugada: "Temblando y llorando"

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;