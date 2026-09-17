Gaela Barraza parcha firme a su papá 'Tomate' tras anunciar matrimonio con joven venezolana: “A portarse bien”

La modelo Gaela Barraza , de 18 años, advierte a su padre cantante tras el inesperado anuncio de matrimonio con una nutricionista venezolana.

Carlos 'Tomate' Barraza ha decidido dar un paso importante en su vida amorosa al anunciar su matrimonio con su pareja, Roscarlys Luna, una nutricionista deportiva venezolana. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en una playa paradisíaca fuera del país, y las imágenes de ese especial momento fueron divulgadas por Gaela Barraza, la hija del cantante.

"Mi papi se casa. ¡Qué emocionante es septiembre! ¡Los amo!", compartió la joven influencer llena de alegría, durante una videollamada con la pareja de su papá. En la llamada, Ross, el apodo cariñoso de Roscarlys, le mostró el anillo de compromiso que Carlos Barraza le entregó.

Roscarlys mostrando su anillo de compromiso a Gaela Barraza. Foto: TikTok.

Gaela Barraza aconseja a su padre tras revelar su compromiso

Después de que Gaela Barraza, de 18 años, felicitó a su padre y a su futura madrastra, sorprendió a todos al cambiar de tono de voz y, con humor, le advirtió a 'Tomate' que ahora debe comportarse adecuadamente. "¡Carlos Barraza, a comportarse bien! Jajajaja, los adoro, mi pequeña pero gran familia", expresó la joven influencer, mostrando que estará atenta al comportamiento del conocido cantante.

La modelo también expresó con enorme cariño su aprecio por la futura esposa de su padre, recordando a su abuelita fallecida y dando gracias por la presencia de Ross en sus vidas. "Gracias a Dios por colocar a Ross en nuestro camino, estoy completamente segura de que es el ángel que la mamita nos envió para seguir construyendo nuestra familia", manifestó.

Gaela Barraza celebra la decisión de su papá de casarse

Gaela Barraza reveló que estaba al tanto de que su padre planeaba proponerle matrimonio a Roscarlys, y participó así como su cómplice. La joven mostró gran entusiasmo y respaldó plenamente la decisión del salsero de avanzar en su relación.