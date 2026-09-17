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¡NO TENÍA QUÉ CONTAR! Magaly Medina reconoce EN VIVO que se quedó sin noticias y revela qué hizo para continuar con su programa

La conductora Magaly Medina dejó boquiabiertos a sus espectadores al admitir que no tenía noticias para el miércoles 16 de septiembre en 'Magaly TV: la firme'.

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    ¡NO TENÍA QUÉ CONTAR! Magaly Medina reconoce EN VIVO que se quedó sin noticias y revela qué hizo para continuar con su programa
    Magaly Medina reconoce EN VIVO que se quedó sin noticias
    ¡NO TENÍA QUÉ CONTAR! Magaly Medina reconoce EN VIVO que se quedó sin noticias y revela qué hizo para continuar con su programa

    La sesión del miércoles 16 de septiembre de 'Magaly TV: la firme' comenzó de una manera poco habitual para la reconocida presentadora Magaly Medina. Desde los primeros momentos de su espacio, no dudó en confesar que carecía de noticias para compartir con los espectadores.

    Frente a esta circunstancia, decidió entretener a su leal audiencia con una prolongada sesión de baile, a pesar de estar usando tacones altos y un elegante vestido rojo.

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    Magaly Medina admite falta de noticias en su programa del miércoles

    "Buenas noches. Hoy no hay notas, ¡tengo que llenar el tiempo!", comentó riendo Magaly Medina después de un prolongado baile al inicio de su programa en ATV. Medina abordó la situación con humor y dijo nuevamente: "El tiempo no va a alcanzar", aparentemente después de recibir indicaciones de su productor para detener el baile.

    Posteriormente, Magaly Medina dialogó con su equipo sobre la posibilidad de grabar un detrás de cámaras de su espacio, una propuesta que no le entusiasmó. "No, podría afectar la percepción que tiene la gente de mí", comentó.

    Inmediatamente, preguntó a su productor sobre el contenido del programa de la noche del miércoles y se rió al no obtener una respuesta clara. "¿Vamos a un corte o continuamos bailando?", dijo Medina antes de proceder con una mención publicitaria y dar paso a los comerciales.

    ¿Qué presentó Magaly Medina en su programa del 16 de septiembre?

    Magaly Medina abrió su programa con una nota sobre la nueva conquista del artista John Kelvin, quien visitó ATV para una audición en el reality 'Combate'. Luego, mostró un reportaje sobre las acusaciones contra el escultor peruano 'Mamanka', implicado en un caso de abuso.

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    Además, se proyectaron imágenes de la propuesta de matrimonio de 'Tomate' Barraza a su novia venezolana y se comentó sobre la situación legal de Alejandra Baigorria. Para cerrar, se difundió un informe sobre la pareja del exfutbolista Claudio Pizarro y se revisitaron las imágenes de una discusión entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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