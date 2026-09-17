La conductora Magaly Medina dejó boquiabiertos a sus espectadores al admitir que no tenía noticias para el miércoles 16 de septiembre en 'Magaly TV: la firme'.

La sesión del miércoles 16 de septiembre de 'Magaly TV: la firme' comenzó de una manera poco habitual para la reconocida presentadora Magaly Medina. Desde los primeros momentos de su espacio, no dudó en confesar que carecía de noticias para compartir con los espectadores.

Frente a esta circunstancia, decidió entretener a su leal audiencia con una prolongada sesión de baile, a pesar de estar usando tacones altos y un elegante vestido rojo.

Magaly Medina admite falta de noticias en su programa del miércoles

"Buenas noches. Hoy no hay notas, ¡tengo que llenar el tiempo!", comentó riendo Magaly Medina después de un prolongado baile al inicio de su programa en ATV. Medina abordó la situación con humor y dijo nuevamente: "El tiempo no va a alcanzar", aparentemente después de recibir indicaciones de su productor para detener el baile.

Posteriormente, Magaly Medina dialogó con su equipo sobre la posibilidad de grabar un detrás de cámaras de su espacio, una propuesta que no le entusiasmó. "No, podría afectar la percepción que tiene la gente de mí", comentó.

Inmediatamente, preguntó a su productor sobre el contenido del programa de la noche del miércoles y se rió al no obtener una respuesta clara. "¿Vamos a un corte o continuamos bailando?", dijo Medina antes de proceder con una mención publicitaria y dar paso a los comerciales.

¿Qué presentó Magaly Medina en su programa del 16 de septiembre?

Magaly Medina abrió su programa con una nota sobre la nueva conquista del artista John Kelvin, quien visitó ATV para una audición en el reality 'Combate'. Luego, mostró un reportaje sobre las acusaciones contra el escultor peruano 'Mamanka', implicado en un caso de abuso.