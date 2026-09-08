Said Palao expresa su amor a Alejandra Baigorria tras ser tildado de "mantenido": “Celebro la suerte de tenerte”

Durante su viaje a Japón con Alejandra Baigorria , Said Palao le dedicó un mensaje lleno de cariño.

Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria en la celebración de sus 38 años con un regalo exclusivo. Eligió una cartera Lady Dior, con un valor aproximado de 4.000 dólares, para agasajar a su pareja durante su viaje a Tokio, Japón. Además del lujoso obsequio, el participante de ‘Esto es guerra’ le dedicó un emotivo mensaje en Instagram, recordando su historia juntos.

Alejandra Baigorria llegó a Japón para celebrar su cumpleaños 8 de septiembre junto a Said Palao, su hermano Sergio y el gerente general de su empresa. Desde allí, compartió con sus seguidores momentos de su viaje, incluyendo la cena especial que disfrutó para conmemorar la fecha.

La celebración nocturna estuvo llena de música, comida y amigos cercanos. Las imágenes que Said Palao publicó en sus redes mostraron el instante de la entrega del presente. Se trataba de una Lady Dior negra, uno de los íconos de la marca Dior.

Este regalo, valuado en unos 4.000 dólares, se sumó a la colección de accesorios de lujo de Alejandra Baigorria. La empresaria mostró su felicidad al recibirlo y compartió el momento con su esposo durante su cumpleaños.

Alejandra Baigorria feliz con su cartera

En las fotos del viaje a Tokio, Said Palao dedicó un mensaje a Alejandra Baigorria. Agradeció el tiempo juntos y expresó deseos de continuar compartiendo experiencias y momentos importantes.

“Hoy celebro tu vida y la fortuna de tenerte como mi esposa, mi compañera y la persona con quien quiero seguir descubriendo nuevas experiencias”, publicó Palao en su Instagram.

El mensaje culminó con palabras de amor y buenos deseos para el nuevo año de la empresaria. “Que sigamos creando historias, viajes y risas. Te amo. Felices 38, mi amor”, añadió junto a las fotos de la celebración.

En otra de las imágenes, se ve a Alejandra Baigorria con la cartera negra, acompañada de la caja de Dior. Este detalle fue uno de los momentos más destacados en Tokio.

Alejandra Baigorria responde a las críticas por su viaje con Said Palao

El viaje de cumpleaños de Alejandra Baigorria no escapó a las críticas. Algunos usuarios cuestionaron la presencia de Said Palao y otros sugirieron que la pareja podría estar manejando de manera inadecuada sus finanzas.

Estos comentarios se presentaron en el programa de Magaly Medina, donde se leía a usuarios afirmar que Said Palao estaba aprovechando el viaje. "Said bailando para viajar gratis" fue una de las frases que más llamó la atención.

Las críticas también se centraron en la economía de la pareja. Algunos aseguraron que Alejandra Baigorria asumía los gastos, beneficiando a Said Palao. Ante esto, Baigorria respondió refutando cualquier dependencia económica.

“¿Quién prueba que mantengo a alguien? Se creen todo lo que dicen sin pruebas”, replicó Baigorria, en una declaración difundida por ATV.

Rechazó las críticas que, dijo, se basan en comentarios televisivos sin sustento. “Hablan llenos de odio y repiten sin investigar. Déjenme en paz”, añadió en otra publicación.