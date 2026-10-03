Hijo de popular cantante folclórico confirma el DOLOROSO FALLECIMIENTO de su padre: "Luchó hasta el último minuto"

El mundo del folclore peruano recibió una triste noticia. El hijo del reconocido artista confirmó su muerte y le dedicó sentidas palabras de despedida.

La música andina está de luto tras conocerse el fallecimiento de una querida figura del folclore peruano. El artista dedicó varias décadas de su vida a difundir las costumbres y sonidos tradicionales de su tierra. La triste noticia fue comunicada públicamente por uno de sus hijos a través de las redes sociales. En su despedida, recordó la fortaleza de su padre y el legado que dejó en la música andina.

Hijo de popular cantante folclórico confirma su muerte

Lourdio Flores Aiquipa, reconocido artísticamente como ‘Picaflor de Umamarca’, murió dejando una trayectoria estrechamente vinculada con la música y las expresiones culturales de Apurímac. Su trabajo como intérprete estuvo marcado por la difusión de los sonidos tradicionales de la región.

Fallece el 'Picaflor de Umamarca'

La confirmación de su partida estuvo a cargo de su hijo, el también artista Liberato Kani, quien recurrió a sus plataformas digitales para compartir la noticia y dedicarle un sentido homenaje a su padre.

"Hasta siempre, padre Lourdio Flores Aiquipa — 'Picaflor de Umamarca'. Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi vida. Con el corazón completamente roto, comunico el fallecimiento de mi padre", escribió al inicio de su publicación.

En su mensaje, Liberato Kani también recordó la fortaleza que caracterizó a su padre durante sus últimos momentos y expresó el profundo dolor que atraviesa su familia tras su muerte.

"Luchó hasta el último minuto. Y para nosotros, su familia, siempre será un héroe. Un héroe que nunca dejó de luchar por lo que amaba. Hoy, como hijo, me siento con el corazón roto. No existen palabras suficientes para expresar este dolor que compartimos con toda mi familia", agregó.

El artista también puso en valor el compromiso que Picaflor de Umamarca mantuvo durante su vida con la difusión de la música tradicional. Según destacó, su padre llevó las expresiones culturales andinas a distintos lugares de Apurímac y Ayacucho.

"Mi padre dio toda su vida por la música andina del toril quechua, llevando con orgullo nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra identidad por diferentes pueblos de Apurímac y Ayacucho", agregó.

¿Quién fue Lourdio Flores Aiquipa, Picaflor de Umamarca?

Lourdio Flores Aiquipa nació en Umamarca, localidad ubicada en la provincia de Andahuaylas, y desarrolló una carrera artística relacionada principalmente con el huayno y el toril. A través de estos géneros, contribuyó durante años a preservar y difundir las expresiones musicales tradicionales de los Andes.

Su recorrido artístico estuvo marcado por una constante defensa de las costumbres de su tierra. Con sus presentaciones, llevó su propuesta musical a distintos escenarios y localidades del país, consolidando una presencia reconocida dentro del folclore peruano.

Uno de los elementos más representativos de su trayectoria fue su vínculo con el toril quechua, expresión musical con la que se mantuvo conectado a sus raíces y que formó parte importante de su identidad artística.