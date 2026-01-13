Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón

Bryan Torres fue acusado por Rodrigo González de agredir a Samahara Lobatón tras la difusión de un vídeo que ha generado indignación en todos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón
    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo
    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón

    La historia de Bryan Torres y Samahara Lobatón volvió a captar la atención pública, pese a que ambos habían asegurado que su relación llegó a su fin el año pasado. La separación se hizo conocida luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad, situación tras la cual ambos afirmaron que no existía posibilidad de retomar el vínculo sentimental.

    No obstante, recientemente el programa Amor y Fuego difundió imágenes que sorprendieron a muchos. En ellas, el cantante y la hija de Melissa Klug aparecen ingresando juntos a una iglesia cristiana, acompañados de su hija, lo que despertó interrogantes sobre la relación que mantienen actualmente y la dinámica familiar que comparten.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos ingresando a iglesia tras revelarse agresión en ‘Amor y Fuego’

    Bryan Torres toma drástica medida tras ser expuesto

    Tras la emisión de este material, Bryan Torres tomó una decisión que no pasó desapercibida en redes sociales. El artista desactivó la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, una función que solía mantener habilitada y donde recibía tanto mensajes de apoyo como críticas. Este cambio fue interpretado por muchos como una reacción frente a la atención mediática generada en los últimos días.

    wapa.pe

    La medida fue vista como una forma de evitar mayores controversias en el entorno digital, aunque también provocó cuestionamientos sobre su postura ante la situación y el silencio que ha mantenido desde que el tema volvió a la opinión pública. Hasta el momento, el salsero no ha ofrecido declaraciones ni ha dado su versión sobre los hechos ni sobre las imágenes difundidas en televisión.

    Por su parte, Samahara Lobatón tampoco se ha pronunciado tras la reciente exposición mediática. La joven había ratificado en 2025 el fin definitivo de su relación con el cantante y, por ahora, continúa optando por no referirse públicamente al tema.

    Durante una reciente emisión de Amor y Fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron que contaban con información sensible relacionada con el caso, la cual decidieron no difundir en pantalla. Según indicaron, se trata de material audiovisual que no corresponde a situaciones previamente conocidas y cuya naturaleza motivó que no fuera emitido al público.

    SOBRE EL AUTOR:
    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina se sincera con preocupante revelación en plena recuperación de su cirugía: "Me siento muy débil"

    Alexandra Hörler expone el diagnóstico médico de su bebé y detalla el tratamiento en curso

    Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón

    Nicola Porcella sorprende con inesperada reacción en medio del pedido de mano de Angie Arizaga

    Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón, según ‘Amor y Fuego’

    Lo más vistos en Farándula

    Lis Padilla responde a las críticas tras oficializar a su novia y niega que sea “armani”: “Elijo vivir desde la verdad”

    Daniela Darcourt dedica emotivo mensaje a Luis Advíncula y celebra su fichaje por Alianza Lima: "¡Te amo!"

    La radical transformación de Dayiro: De niño estrella en las producciones peruanas a desaparecer y dedicarse a esto

    La radical transformación de vida de Malú Costa: De ser protagonista de ampays y ser detenida por años a desaparecer para siempre

    Pamela López comparte una noticia que la llena de emoción y deja en shock a sus seguidores: "La familia creció"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Tour Marino Callao

    Full day de playa en Yate, nada con lobos marinos en Islas Palomino

    PRECIO

    S/ 119.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;