Bryan Torres fue acusado por Rodrigo González de agredir a Samahara Lobatón tras la difusión de un vídeo que ha generado indignación en todos.

La historia de Bryan Torres y Samahara Lobatón volvió a captar la atención pública, pese a que ambos habían asegurado que su relación llegó a su fin el año pasado. La separación se hizo conocida luego de que surgieran rumores de una presunta infidelidad, situación tras la cual ambos afirmaron que no existía posibilidad de retomar el vínculo sentimental.

No obstante, recientemente el programa Amor y Fuego difundió imágenes que sorprendieron a muchos. En ellas, el cantante y la hija de Melissa Klug aparecen ingresando juntos a una iglesia cristiana, acompañados de su hija, lo que despertó interrogantes sobre la relación que mantienen actualmente y la dinámica familiar que comparten.

Bryan Torres toma drástica medida tras ser expuesto

Tras la emisión de este material, Bryan Torres tomó una decisión que no pasó desapercibida en redes sociales. El artista desactivó la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, una función que solía mantener habilitada y donde recibía tanto mensajes de apoyo como críticas. Este cambio fue interpretado por muchos como una reacción frente a la atención mediática generada en los últimos días.

La medida fue vista como una forma de evitar mayores controversias en el entorno digital, aunque también provocó cuestionamientos sobre su postura ante la situación y el silencio que ha mantenido desde que el tema volvió a la opinión pública. Hasta el momento, el salsero no ha ofrecido declaraciones ni ha dado su versión sobre los hechos ni sobre las imágenes difundidas en televisión.

Por su parte, Samahara Lobatón tampoco se ha pronunciado tras la reciente exposición mediática. La joven había ratificado en 2025 el fin definitivo de su relación con el cantante y, por ahora, continúa optando por no referirse públicamente al tema.