Paul Michael enfurece contra su expareja y la expone con Youna ¿Qué dirá Samahara Lobatón?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Se molestó! El cantante Paul Michael se mostró bastante enojado con la madre de su hija durante una transmisión en vivo. Él y su expareja no tienen una buena relación y el artista decidió ir contra todo y mencionar a Youna y Samahara Lobatón.
Recordemos que el salsero tiene una relación desde hace bastante tiempo con la empresaria Pamela López; sin embargo hace solo unos días, compartió un comunicado en donde anunció su separación, comunicado que borró a los minutos. ¿Habrá una crisis entre ellos?
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Paul Michael se molesta contra la madre de sus hijos y la expone con Youna ¿Lo sabe Samahara Lobatón?
El intérprete enfureció contra su expareja y le dijo de todo durante una transmisión en vivo, desde “que lo supere” y “que no le interesa su vida”, palabras bastante fuertes. Sin embargo lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando dio los nombres de dos personajes del espectáculo.
“¿En vez de molestarme a mí, por qué no lo molestas al Youna, si tú has tenido tu pasado con el Youna, decías que eras el terror de la Samahara? A él deberías molestarlo, que el Youna te paraba buscando, hasta hace unos añitos no más, creo que estaba en conversaciones con la Samahara”, dijo Paul bastante enojado y algo sarcástico.