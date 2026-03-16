Paul Michael, durante una transmisión en vivo, no dudó en dejar en claro que no desea tener nada con la madre de su hija.

Paul Michael ENFURECE contra su expareja y la expone con YOUNA: “¿No eras el terror de Samahara?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Paul Michael ENFURECE contra su expareja y la expone con YOUNA: “¿No eras el terror de Samahara?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Se molestó! El cantante Paul Michael se mostró bastante enojado con la madre de su hija durante una transmisión en vivo. Él y su expareja no tienen una buena relación y el artista decidió ir contra todo y mencionar a Youna y Samahara Lobatón.

Recordemos que el salsero tiene una relación desde hace bastante tiempo con la empresaria Pamela López; sin embargo hace solo unos días, compartió un comunicado en donde anunció su separación, comunicado que borró a los minutos. ¿Habrá una crisis entre ellos?

Paul Michael se molesta contra la madre de sus hijos y la expone con Youna ¿Lo sabe Samahara Lobatón?

El intérprete enfureció contra su expareja y le dijo de todo durante una transmisión en vivo, desde “que lo supere” y “que no le interesa su vida”, palabras bastante fuertes. Sin embargo lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando dio los nombres de dos personajes del espectáculo.