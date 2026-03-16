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Paul Michael enfurece contra su expareja y la expone con Youna ¿Qué dirá Samahara Lobatón?

Paul Michael, durante una transmisión en vivo, no dudó en dejar en claro que no desea tener nada con la madre de su hija.

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    Paul Michael enfurece contra su expareja y la expone con Youna ¿Qué dirá Samahara Lobatón?
    Paul Michael ENFURECE contra su expareja y la expone con YOUNA: “¿No eras el terror de Samahara?” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Paul Michael enfurece contra su expareja y la expone con Youna ¿Qué dirá Samahara Lobatón?

    ¡Se molestó! El cantante Paul Michael se mostró bastante enojado con la madre de su hija durante una transmisión en vivo. Él y su expareja no tienen una buena relación y el artista decidió ir contra todo y mencionar a Youna y Samahara Lobatón.

    Recordemos que el salsero tiene una relación desde hace bastante tiempo con la empresaria Pamela López; sin embargo hace solo unos días, compartió un comunicado en donde anunció su separación, comunicado que borró a los minutos. ¿Habrá una crisis entre ellos?

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    El intérprete enfureció contra su expareja y le dijo de todo durante una transmisión en vivo, desde “que lo supere” y “que no le interesa su vida”, palabras bastante fuertes. Sin embargo lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando dio los nombres de dos personajes del espectáculo.

    “¿En vez de molestarme a mí, por qué no lo molestas al Youna, si tú has tenido tu pasado con el Youna, decías que eras el terror de la Samahara? A él deberías molestarlo, que el Youna te paraba buscando, hasta hace unos añitos no más, creo que estaba en conversaciones con la Samahara”, dijo Paul bastante enojado y algo sarcástico.

     

     

     

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Michael enfurece contra su expareja y la expone con Youna ¿Qué dirá Samahara Lobatón?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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