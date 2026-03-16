Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, 16 de marzo de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Paul Michael EXPLOTA de celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta: "¿Por qué entra a tu cuarto?"

Paul Michael protagonizó sorpresiva escena en vivo al ver a un hombre entrar al cuarto de Pamela López, quien ya se encuentra aislada en hotel previo a su ingreso a ‘La Granja VIP’.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Paul Michael EXPLOTA de celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta: "¿Por qué entra a tu cuarto?"
    Paul Michael EXPLOTA en celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta. | Composición Wapa
    Paul Michael EXPLOTA de celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta: "¿Por qué entra a tu cuarto?"

    Pamela López, una de las nuevas participantes de La Granja VIP, ya se encuentra aislada en un hotel previo al inicio del reality este lunes 16 de marzo. Sin embargo, antes de desconectarse por completo de sus redes y dispositivos, protagonizó una inesperada escena con su novio, Paul Michael. Durante una transmisión en vivo, un hombre ingresó a su habitación frente a él, desatando una tensa reacción.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡AMPAY! Conocido conductor de TV es captado entre abrazos y besos con misteriosa mujer: ¿De quién se trata?

    Paul Michael le hace escena de celos a Pamela López al ver ingresar a un hombre a su habitación

    Pamela López se prepara para ingresar a La Granja VIP y ya se encuentra en el hotel donde permanecerán los participantes antes del encierro que inicia este lunes 16 de marzo. Antes de apagar su celular por tres meses, realizó una última transmisión en vivo con su pareja, Paul Michael, quien días antes mostró inseguridad sobre su fidelidad dentro del reality.

    Sin embargo, antes del inicio del reality, el cantante protagonizó una escena de celos al notar que un misterioso hombre ingresaba a la amplia habitación de Pamela López, lo que despertó dudas sobre quién era. “¿Por qué entra a tu cuarto? Que deje ahí nomás”, dijo con tono serio al ver que el sujeto se acercaba con una bolsa de regalo y le llevaba el almuerzo cerca de la cama.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Carlos Alcántara y Jossie Lindley se reencontraron en la boda de su hijo tras separarse y varios ampays: así reaccionaron

    Al percatarse de su incomodidad, el hombre habría notado los reclamos y López se apresuró en aclarar la situación. “Es show, porseacaso, es show”, comentó al sujeto, quien en realidad era el mozo del hotel encargado de atenderla hasta su ingreso al reality.

    Aun así, el músico no se mostró del todo conforme con que el trabajador ingresara a la habitación y le pidió que dejara las cosas fuera. Incluso bromeó con hacer lo mismo cuando ella no esté presente.

    “Que lo deje en la puerta nomás, celos, tú lo que tienes son celos. Voy a contratar a alguien que me lleve desayuno y la comida a mi cuarto”, expresó Michael con ironía mientras López recibía su comida y luego cerraba la puerta. Lejos de molestarse, la esposa de ‘Aladino’ tomó con humor el comentario y cambió de tema mostrando el plato que le habían llevado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Michael EXPLOTA de celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta: "¿Por qué entra a tu cuarto?"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Se revela la dura razón que acabó con el matrimonio de Verónica Linares y Manolo del Castillo

    ¡AMPAY! Conocido conductor de TV es captado entre abrazos y besos con misteriosa mujer: ¿De quién se trata?

    Reconocida exchica reality fallece tras dura lucha contra el cáncer y se despide en video: 'Esta vez es agresivo'

    Fallece conocido exchico reality a los 27 años tras luchar contra la depresión y su madre envía mensaje: "No puedo creer esto"

    Conmoción por hijo de querido actor de TV que cayó de un tercer piso tras sufrir crisis en su departamento: "Un momento muy duro"

    Lo más vistos en Farándula

    Ex de Paul Michael lo expone y difunde video juntos tras partida de Pamela López a 'La granja VIP': "Cuando nadie nos ve"

    Reconocida periodista vivió momento de terror en Miraflores tras sufrir violento asalto y revela: “Creí que me iba a disparar”

    Joven captada besando a Carlos Alcántara revela cuál es su verdadera relación: "Lo siento joven, lleno de vida"

    Hija mayor de Pamela López asombra al compartir foto de pancita de embarazo

    Katia Condos PIERDE LOS PAPELES e INSULTA a reportero que EXPRESÓ su tristeza por SEPARARSE con Federico

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

    PRECIO

    S/ 12.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;