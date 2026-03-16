Paul Michael EXPLOTA de celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta: "¿Por qué entra a tu cuarto?"

Paul Michael protagonizó sorpresiva escena en vivo al ver a un hombre entrar al cuarto de Pamela López , quien ya se encuentra aislada en hotel previo a su ingreso a ‘La Granja VIP’.

Paul Michael EXPLOTA en celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta. | Composición Wapa

Paul Michael EXPLOTA en celos al ver a Pamela López con otro hombre en hotel y la confronta. | Composición Wapa

Pamela López, una de las nuevas participantes de La Granja VIP, ya se encuentra aislada en un hotel previo al inicio del reality este lunes 16 de marzo. Sin embargo, antes de desconectarse por completo de sus redes y dispositivos, protagonizó una inesperada escena con su novio, Paul Michael. Durante una transmisión en vivo, un hombre ingresó a su habitación frente a él, desatando una tensa reacción.

Paul Michael le hace escena de celos a Pamela López al ver ingresar a un hombre a su habitación

Pamela López se prepara para ingresar a La Granja VIP y ya se encuentra en el hotel donde permanecerán los participantes antes del encierro que inicia este lunes 16 de marzo. Antes de apagar su celular por tres meses, realizó una última transmisión en vivo con su pareja, Paul Michael, quien días antes mostró inseguridad sobre su fidelidad dentro del reality.

Sin embargo, antes del inicio del reality, el cantante protagonizó una escena de celos al notar que un misterioso hombre ingresaba a la amplia habitación de Pamela López, lo que despertó dudas sobre quién era. “¿Por qué entra a tu cuarto? Que deje ahí nomás”, dijo con tono serio al ver que el sujeto se acercaba con una bolsa de regalo y le llevaba el almuerzo cerca de la cama.

Al percatarse de su incomodidad, el hombre habría notado los reclamos y López se apresuró en aclarar la situación. “Es show, porseacaso, es show”, comentó al sujeto, quien en realidad era el mozo del hotel encargado de atenderla hasta su ingreso al reality.

Aun así, el músico no se mostró del todo conforme con que el trabajador ingresara a la habitación y le pidió que dejara las cosas fuera. Incluso bromeó con hacer lo mismo cuando ella no esté presente.